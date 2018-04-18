Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri > Öğrenciler dans ritimleriyle barışı anlattılar

Öğrenciler dans ritimleriyle barışı anlattılar

’daki Vestel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencileri, farklı ülkelerin dans ritimleriyle barışa vurgu yaptılar.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 11:30
Öğrenciler dans ritimleriyle barışı anlattılar

İpekyolu ilçesindeki Vestel MTAL Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Bölümü öğrencileri, 'Turizm Haftası' kapsamında farklı ülkelerin dansını sahneledi. Dans ritimleriyle ülkeler arası barışı vurgulayan öğrenciler, izleyicilerden büyük beğeni aldı. Programda bir konuşma yapan Vestel MTAL Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Öğretmeni Ülkiye Günay, turizmin dünya ülkeleri arasında barışı sağlama noktasında önemli bir etken olduğunu vurgulayarak, "Turizmin uzakları ne kadar yakınlaştırdığını ve insanların birbirine karşı olan ön yargılarını ne kadar yıktığını dans ritimlerinde göstermek istedik. Bu amaçla öğrencilerimiz farklı ülkelerin dans ritimlerini sahnelediler" dedi.

Öğrencilerin Türkiye, İspanya, İtalya, Azerbaycan, Hindistan ve Havai olmak üzere 6 ülkenin dans ritimlerini sahnelediğini ifade eden Günay, "Bu etkinlik sayesinde öğrencilerimiz farklı ülkelerin kültürlerini de tanıdı. Amacımız, farklı kültürlerin benzerliklerini kendi kültürümüzle harmanlamak ve öğrencilerimizin ritmin, dansın ve turizmin insanlar arasında ne kadar çok barış ve sevgi yaydığını göstermekti. Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Bölümü olarak 'a farklı kültürleri tanıtmak ve Van'ı dünyaya tanıtmak amacıyla bu etkinliği düzenledik. Ben bu anlamda tüm öğrencilerimi tebrik ediyor, okul yönetimime teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Program, halayların çekilmesi ile sona erdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Öğrenciler dans ritimleriyle barışı anlattılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN