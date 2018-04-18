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Öğrenciler kumbaralarını kitaplar için açtı

Amasra İlçesi ilköğretim okulunda özel bir firma tarafından öğrencilere dağıtılan kumbaralar bir ay içinde kitap olarak öğrencilere geri döndü.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 14:38
Öğrenciler kumbaralarını kitaplar için açtı

Bakanlığı tarafından onaylanan proje kapsamında Özel bir kitap evi tarafından başlatılan proje kapsamında okul öğrencilerine 300 civarında kumbara dağıtıldı. Bir ay boyunca kumbaralarında para biriktiren öğrenciler, kitap evi tarafından okul içinde oluşturulan kitap standına kumbaraları ile gelerek biriken paralarını para sayma makinesinde saydırdıktan sonra kendi yaş gurubuna hitap eden stantlardan istedikleri kitapları aldılar. Açılış programına Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, Amasra İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar, Amasra İlçe Emniyet Müdürü Sedat Teber, Amasra İlçe Jandarma Komutanı Selami Tüyüh, okul idarecileri ve öğrenciler katıldı. Açılış kurdelesini Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol'un kesti. Açılışın ardından öğrenciler, kumbaralarındaki paraları saydırmak üzere para sayma makinelerinin önünde sıraya girdi. Açılış programı için gelen kıyafetli kişi ise öğrencilerin yoğun ilgisini çekti. Nasrettin hoca öğrencilerin kitap tercihlerinde onları yönlendirerek yaşlarına uygun olan kitapları bulmalarını sağladı.

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