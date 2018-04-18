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'da sı: 2’si ağır 3 yaralı

’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen sında 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 09:57
Ordu'da trafik kazası: 2’si ağır 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Sezai S. yönetimindeki 52 KC 138 plakalı otomobil ile 20 NH 277 plakalı otomobil -Samsun sahil yolu Bolaman Mahallesi'nde çarpıştı. da Sezai S. yönetimindeki otomobil park halinde bulunan bir araca, daha sonra da bir ağaca çarparak durabildi. Kaza sonrası araca sıkışan sürücü Sezai S. ile araçta bulunan Murat D. ve Semra S. yaralandı. Kazazedeleri Ordu Büyükşehir Belediyesi Fatsa İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sıkıştıkları yerden çıkarttı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan sürücü Sezai S. ile Murat D.'nin sağlık durumumun ciddi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ordu'da trafik kazası: 2’si ağır 3 yaralı
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