Suluova Belediyesi yeni binasında

Yeni binanın mimarisinin çağın ruhunu yansıttığını belirten Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Özellikle biz Osmanlı ve Selçuklu mimarisinden esintiler olsun diye yeni binamızın giriş kapısı Selçuklu mimarisinin modernize halidir. Aynı zamanda Cumhuriyet şehri olan Suluovamıza yakışacağı için şu anki çağı yansıtan silikon cam cepheden oluşmaktadır binamız" dedi.

Kapalı alanı 4 bin 600 metrekare, ön bahçesinin tamamı ise 11 bin metrekare olan binanın odaların ferahlığı ve tavan yüksekliğiyle çok kullanışlı ve modern bir yapıda olduğunu anlatan Üçok, "İlçemizin ihtiyacı olan bir bina ortaya çıktı. İlçemizin önemli bir eksikliğini bu vesile ile tamamlamış bulunmaktayız. Şimdiden güzel, etkili ve kaliteli hizmetler yapabilmek dileğiyle ilçemize ve halkımıza hayırlı olsun" diye konuştu.