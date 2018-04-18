Turizm Haftası Kırşehir'de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor

Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Turizm haftası açılış programına Vali Yardımcısı Ercan Ateş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Özdemir ile birlikte daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Programın açılışında konuşan Vali Yardımcısı Ercan Ateş, "Turizm, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının ortak sinerjisi ile birlikte hareket etmesiyle ortaya konulan faaliyetler bütünüdür.

Dünyada barışı, yardımlaşma ve dayanışma duygularını ön plana çıkartacaksak öncelikli olarak bir milletin kendini tanıtması ve kabul ettirmesi zorunludur. Turizm faaliyetlerinin özellikle barışı destekleyen bir fonksiyonu vardır.

Günümüzde turizm etkinlikleri erişilmez dediğimiz bütün noktalara ulaşmıştır. 2017 verilerine göre her yıl ülkemize 30 milyon civarında turist girişi olmaktadır. Bu paydan Kırşehir'e ne kadar turist çekebiliriz, bunu düşünmek lazımdır.

Tüm kesimleri kucaklayan, herkese gönül kapısını açan, kültürünü, tarihini, sanatını tüm kesimlere yayan Ahi Evran'ın memleketi Kırşehir'de turizm potansiyeli geliştirilmelidir. Saz ve söz ustası Neşet Ertaş'ın, Yunus Emre'nin, Cacabey'in ve daha nice tasavvuf ve bilim adamlarının memleketi Kırşehir tarihini gençlerimize iyi öğretmeliyiz"dedi.

Kırşehir'e rakamlarla ziyarete gelen yerli ve yabancı turist sayısını anlatan İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Özdemir ise konuşmasında, "Turizm potansiyeli açısından ülkemizin en önemli şehirlerinden biri olan Kırşehir'e 2017 yılında 796 yabancı, 48 bin 647 yerli olmak üzere toplam 49 bin 443 turist gelmiştir. Kırşehir Müzesi, Mucur Yeraltı Şehri ve Kaman Kalehöyük Müzesi'ne de 20174 yılında toplam 36.473 turist gelmiştir. Amacımız, yaptığımız çalışmalarla ilimizi daha iyi noktalara taşımak, ilimizde daha çok misafir ağırlamaktır"diye konuştu.

Halk oyunları gösterisinin ardından ustalar müzik ve oyun topluluğunun Neşet Ertaş türküleri seslendirdiği program, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Doç. Dr. Duygu Eren'in "Destinasyon Markalaşmasında Destinasyon İmajı ve Kişiliği"adlı konferansı ile devam etti.

