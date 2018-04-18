Vali Arslantaş, Yeşilçay Köyü’nde vatandaşlarla biraraya geldi

Köy Konağında vatandaşlarla bir araya gelen Vali Ali Arslantaş, Erzincan Valiliği İl Özel İdaresi tarafından köylere yapılan yatırımlar hakkında bilgiler paylaştı. Yeşilçay Köyü'nde yapılan çalışmaları ele alan Vali Ali Arslantaş, bu yıl il özel idaresi tarafından yapılacak olan sağ sahil sulama birliğinin sulama çalışmaları ve arazi toplulaştırma çalışmaları hakkında bilgi verdi. Köylerdeki çalışmaların yanı sıra Erzincan'daki genel durum hakkında değerlendirmede bulunan Vali Arslantaş, Erzincan'ın huzur ve güvenliği konusunda Türkiye'de örnek olduğunu vurguladı. "Emniyet teşkilatımız asayiş olaylarının aydınlatılmasında yüzde yüz başarı ile Türkiye birincisi oldu. Asayiş olaylarının haricinde diğer tüm faaliyet alanlarında büyük başarılara imza attı. Erzincan'ın her tarafında güvenlik var, huzur var. Bu güvenliği sağlayan güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum." dedi.

Erzincan'da 531 köy bulunduğunu ve bu köylerin tamamına gerekli yatırımların yapıldığını söyleyen Vali Ali Arslantaş, "Erzincan adeta şantiye sahasına döndü. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi çalışmalarımız bu yıl da aralıksız olarak devam edecek. Yaklaşık 300 kilometre isale hattı ve içme suyu şebekesi döşedik. 250 kilometre kanalizasyon hattı yaptık. Normal asfaltlama çalışmasını geçtik, artık köy yollarımız sıcak asfalt ile kaplanıyor. Erzincan'da 496 kilometre köy yollarında asfalt çalışması yaptık. 27 cami ve 14 Cemevi ve 100 köyümüzün sosyal tesisi kullanılabilir hale getirdik. 156 bin dönüm alanı sulayabilecek sulama kanalı yaptık.

Şehir merkezinde yapılan çalışmalardan da bahseden Vali Ali Arslantaş, besi organize sanayi, arazi toplulaştırma, organize sanayi bölgesinde yapılacak olan hipodrom sahası, organize sanayi bölgesinde bulunan Tavuk Kombinesinin yanına kırmızı et kombinesinin kurulacağını söyledi. Erzincan İl Özel İdaresi tarafından alınan 100 adet süt tanklarının vatandaşlara dağıtılarak süt toplama işini yaygınlaştırılacağını söyleyen Vali Arslantaş, "Yeni cezaevi içerisinde günlük 40 ton işleme kapasiteli süt kombinası kuruyoruz. Önümüzdeki ay yine organize sanayi içerisinde günde 45 ton sütü işleyecek İl Özel İdaremiz ve KUDAKA'nın katkısıyla bir başka süt kombinası daha kuruyoruz. Bu tesislerde 10 ayrı süt ürünü üreteceğiz, Türk Kızılay'ı tarafından pazarlaması yapılacak.

Erzincan'da bu yıl temelleri atılacak olan önemli projelerin bazılarından bahseden Vali Arslantaş; "Merkezdeki hastanemizin yerine 500 yataklı bir şehir hastanesi yapıyoruz. Mevcut şehir stadyumun yerine 12 bin kişilik yeni bir stadyum yapacağız. Zemin etüdü için sondaj çalışmaları yapılıyor. Bu yıl içerisinde temellerini atacağız" dedi.

Vali Ali Arslantaş'ın gerçekleştirmiş olduğu ziyarette kendisine İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hasan Aksoylu, İl Genel Meclis Başkanı Ünal Tuyğun, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yaşar Felekoğlu ve bazı kurum müdürleri de eşlik etti.