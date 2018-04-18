Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri > Vali Varol’dan projeci okullara plaket

Vali Varol’dan projeci okullara plaket

Valisi Dr. Osman Varol, TÜBİTAK 12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması ve 49. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Ödül töreninde dereceye giren okullardaki öğrencilerle öğretmenlere plaket verdi.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 11:50

Öğrencilere seslenen Vali Varol, "Proje dediğimiz şey belirli bir hedefe ulaşmak için sahip olduğumuz kaynakları belirli bir zaman diliminde hedefe yönelik planlamaktır. İster sosyal bilimler olsun ister fen bilimleri olsun özellikle genç kardeşlerime söylüyorum. Proje tabanlı çalışma hayatımızda olması gereken bir alışkanlıktır. Hangi işi yaparsanız yapın bu işi proje mantığıyla ele alıp doğru planlamanızla ancak mümkün olacak. Bu kültürü genç yaşta kazanmaya çalışmak çok önemli" dedi.

Özellikle öğretmenlerin öğrencilerini motive etmelerine önemine değinen Varol, "Çünkü başarılı işler ortaya koymuş bir insanın geçmişi mutlaka başarısız deneyimlerle doludur. Öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi motive ettikleri ve onları doğru yönlendirdikleri için tebrik ediyorum. Şunu biliyorum ki bir kurumda yöneticinin oluşturduğu pozitif ortam olmadan hiçbir iş yürütülemez ve başarılı olmaz" diye konuştu.

'dan TÜBİTAK 49. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışmalarına 21 projesi davet edildiğini anımsatan İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Hüseyin Güneş de üretilen projelerin eğitim-öğretim niteliğinin ve etkinliğinin artırılması, bilişim teknolojilerine herkesin ulaşılabilirliğinin sağlaması, matematik, fen bilimleri ve teknoloji alanlarının geliştirilmesiyle bu alanlara ilginin artırılması gibi hedeflerin gerçekleştirilmesine katkı sunacağını belitti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Vali Varol’dan projeci okullara plaket
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN