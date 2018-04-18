Vali Varol’dan projeci okullara plaket

Öğrencilere seslenen Vali Varol, "Proje dediğimiz şey belirli bir hedefe ulaşmak için sahip olduğumuz kaynakları belirli bir zaman diliminde hedefe yönelik planlamaktır. İster sosyal bilimler olsun ister fen bilimleri olsun özellikle genç kardeşlerime söylüyorum. Proje tabanlı çalışma hayatımızda olması gereken bir alışkanlıktır. Hangi işi yaparsanız yapın bu işi proje mantığıyla ele alıp doğru planlamanızla ancak mümkün olacak. Bu kültürü genç yaşta kazanmaya çalışmak çok önemli" dedi.

Özellikle öğretmenlerin öğrencilerini motive etmelerine önemine değinen Varol, "Çünkü başarılı işler ortaya koymuş bir insanın geçmişi mutlaka başarısız deneyimlerle doludur. Öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi motive ettikleri ve onları doğru yönlendirdikleri için tebrik ediyorum. Şunu biliyorum ki bir kurumda yöneticinin oluşturduğu pozitif ortam olmadan hiçbir iş yürütülemez ve başarılı olmaz" diye konuştu.

Amasya'dan TÜBİTAK 49. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışmalarına 21 projesi davet edildiğini anımsatan İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Hüseyin Güneş de üretilen projelerin eğitim-öğretim niteliğinin ve etkinliğinin artırılması, bilişim teknolojilerine herkesin ulaşılabilirliğinin sağlaması, matematik, fen bilimleri ve teknoloji alanlarının geliştirilmesiyle bu alanlara ilginin artırılması gibi hedeflerin gerçekleştirilmesine katkı sunacağını belitti.