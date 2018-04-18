Van’da 1. Evlilik Fuarı hazırlıklarını tamamladı

New İpekyolu Fuarcılık ve Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Faysal İnan, Van'ın bölgedeki fuar organizasyonlarındaki yerinin daha belirgin hale gelebilmesi adına New İpekyolu Fuarcılık ve Organizasyon Firmasını kurduklarını ifade ederek, "Bu yeni kurduğumuz firma ile yeni fuarların oluşturulması için Van'da bu zamana kadar yapılmamış fuarlara yönelelim dedik. Bu doğrultuda '1. Evlilik ve Hediyelik Eşya Fuar'ını düzenlemeye karar verdik. 19-22 Nisan tarihleri arasından yapacağımız fuarımızın tüm hazırlıklarını bitirdik. Van'da ilk kez gerçekleştirileceğimiz fuarımız ile evlenecek çiftlere yol gösterici olarak; davetiyeden düğün salonuna, gelinlikten beyaz eşyaya, damatlıktan mobilyaya kadar yirmi beş farklı iş kolunu bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Evlenecek çiftlerin ihtiyaçlarının tamamına ulaşabilecekleri; güvenli, huzurlu alışveriş yapabilecekleri, zengin ürün yelpazesinin bulunacağı ve indirimli fırsatlardan yararlanabilecekleri bir platformda, firmalarla tüketiciyi buluşturmak istiyoruz" dedi.

İnsan hayatının dönüm noktalarından olan evlilikten önceki alışverişin çok büyük önem arz ettiğinin altını çizen İnan, "Bir hayat boyu birbirlerinin yanında olmaya söz veren çiftlere destek olmak ve istedikleri ürünlere erişim sağlamalarını kolaylaştırmak için değerli esnafımızı bu fuarda bir araya getiriyoruz. Fuar süresince en iyi markaları bir arada bulacak olan tüketiciler fiyat analizi yapabilecek, birçok ürünü aynı anda görüp beğenisine uygun olanı seçebilecek, gelişen teknolojiyle beraber ürün değişimini gözlemleyebilecek ve son modayı takip edebilecektir'' ifadelerini kullandı.

Evlilik ve Hediyelik Eşya Fuarı ile birlikte farklı fuarlar düzenleyerek bölgenin yüzünü Van'a dönmesini sağlamayı hedeflediklerini dile getiren İnan, "Amacımız, evlenecek olan çiftler ve evini yenileyecek olan tüketiciler ile bunların ihtiyaçlarını karşılayacak olan esnafımızın her yıl buluşacakları bir ortam sağlayarak hem yeni çiftlerin zor ve mutlu zamanlarında yanlarında olarak işlerini kolaylaştırmak hem de esnafımıza toplu olarak tüketicinin ulaşmasını sağlayıp kente de ekonomik katkı sunmaktır. Nihai hedefimiz ise, Van Gölü havzasındaki iller ile civar illerin yüzünü Van'a döndürmektir. Bu anlamda tüm halkımızı fuarımıza bekliyoruz" şeklinde konuştu.