Van'da kaçak sigara operasyonu

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla kaçakçılıkla uğraşanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Özalp ilçesindeki uygulama noktasında bir minibüste yaptığı aramada 20 bin 400 paket kaçak sigara buldu.Sürücü U.E. ile yanındaki S.E. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen U.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

S.E. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.