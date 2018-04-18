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Yeni hay pazarının ihalesi yapıldı

Büyükşehir Belediyesi ve Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca ortaklaşa yapılacak olan ‘Van Merkez Canlı ’nın ihalesi yapıldı.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 15:15
Yeni hayvan pazarının ihalesi yapıldı

Büyükşehir Belediyesinin tesisleşme konusunda atılımları hız kesmeden devam ediyor. Daha önce Büyükşehir Belediyesi ile DAP arasında ortak protokolü imzalanan canlı hay pazarının ihalesi, yoğun bir katılımla gerçekleşti. Büyükşehir Belediyesinin toplantı salonunda yapılan ihaleye, 19 firma katıldı. İhalenin sonucu ise Büyükşehir Belediyesi İhale Komisyonunun yapacağı değerlendirme sonrası açıklanacak.

İhale sonuçlarının açıklanmasından sonra İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi'nde bulunan ve ihtiyaca cevap veremeyen mevcut yıktırılarak, yerine daha modern ve hijyenik bir hayvan pazarı yapılacak. Yüzde 90'ı DAP tarafından karşılanacak olan canlı hayvan pazarının yapımına kısa süre içerisinde başlanması hedefleniyor.

32 bin 405 metrekarelik alan üzerinde kurulacak olan canlı hayvan pazarında; karantina ahırı, hayvan satış alanı, idari bina, bakıcı evi, kaba yem deposu, kapalı ahır alanı, hayvan satış alanı, rezerv alanı, açık otopark, nizamiye ve jeneratör odası yer alacak.

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Yeni hayvan pazarının ihalesi yapıldı
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