Ziyaretlilerden derya yemeğinde dua

Derya yemeği geleneğini uzun yıllardır sürdürdüklerini belirten Ziyaret Belediye Başkanı Mehmet Uyanık, "Hafızlarımızın sabah erkenden başlayıp beldemizin sınırları etrafında hatmi şerif okumaları ve gün içerisinde kesilen kurban etinin akşam yemeği olarak hazırlanmasıyla başlayan derya yemeği geleneği halkımızın birlik ve beraberliğinin sürmesi, beldemizin afetlerden korunması anlamında her zaman faydalı olmuştur" dedi.

Belediye düğün salonundaki buluşmaya katılan çok sayıda kişi hep birlikte dua etti.

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