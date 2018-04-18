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Ziyaretlilerden derya yemeğinde dua

merkeze bağlı Ziyaret beldesinde geleneksel derya yemeği düzenlendi.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 11:38
Ziyaretlilerden derya yemeğinde dua

Derya yemeği geleneğini uzun yıllardır sürdürdüklerini belirten Ziyaret Belediye Başkanı Mehmet Uyanık, "Hafızlarımızın sabah erkenden başlayıp beldemizin sınırları etrafında hatmi şerif okumaları ve gün içerisinde kesilen kurban etinin akşam yemeği olarak hazırlanmasıyla başlayan derya yemeği geleneği halkımızın birlik ve beraberliğinin sürmesi, beldemizin afetlerden korunması anlamında her zaman faydalı olmuştur" dedi.
Belediye düğün salonundaki buluşmaya katılan çok sayıda kişi hep birlikte dua etti.

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Ziyaretlilerden derya yemeğinde dua
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