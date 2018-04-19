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’da KYK Voleybol ve Basketbol Turnuvası Türkiye Grup Eleme maçları yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu tarafından 32’ncisi düzenlenen Basketbol ve Voleybol turnuvaları Türkiye Grup Eleme maçları ’da da gerçekleştirildi.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018 11:31
Ağrı’da KYK Voleybol ve Basketbol Turnuvası Türkiye Grup Eleme maçları yapıldı

15 Nisan Spor Salonu ve 2 bin 500 seyirci kapasiteli spor salonunda gerçekleştirilen müsabakalarda , Kars, Muş, Bitlis, Iğdır, Bayburt ve Van KYK Basketbol ve Voleybol takımları 16-18 Nisan tarihinde mücadele etti. Oynanan final müsabakalarını Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, KYK İl Müdürü Cihan Demir, KYK personeli ve sporcular izledi. Ağrı KYK Basketbol kızlarda şampiyon olurken, erkekler voleybolda ikinci ve basketbol erkeklerde üçüncü olma başarısı gösterdi.

Oynanan final karşılaşması sonrasında dereceye giren takımlar için kupa ve madalya töreni yapıldı. Sporcuların madalya ve kupaları, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, KYK İl Müdürü Cihan Demir, Hamur Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Öner ve KYK personeli tarafından takdim edildi.

Törende açıklamalarda bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğünün 81 ilde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte tüm Türkiye de başlatmış olduğu basketbol, voleybol, masa tenisi, futbol, okçuluk, geleneksel Türk okçuluğu ve diğer müsabakalarla birlikte Ağrı ilimizde de KYK Basketbol ve Voleybol turnuvasının 32'ncisi düzenledik. Müsabakalarda mücadele eden tüm sporcuları tebrik ediyor, final müsabakalarında başarılar diliyoruz" dedi.

Erkekler Voleybol'da Bayburt KYK birinci, Ağrı KYK ikinci, Bitlis KYK ise üçüncü olurken, Basketbol Erkekler yarışmalarında ise Van KYK ilk sırayı aldı, Iğdır KYK ikinci, Ağrı KYK ise üçüncülük başarısı gösterdi. Basketbol Kızlar yarışmasında Ağrı KYK birincilik elde ederken,2. Kars KYK ikinci, Iğdır KYK üçüncülük elde etti.

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Ağrı’da KYK Voleybol ve Basketbol Turnuvası Türkiye Grup Eleme maçları yapıldı
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