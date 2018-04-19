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Alaplı kapalı pazaryerinde çalışmalar devam ediyor

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin yapımı devam eden kapalı pazar yeri ve mescit mescit çalışmalarını yerinde inceledi.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018 15:08
Alaplı kapalı pazaryerinde çalışmalar devam ediyor

Alaplı'ya modern kapalı pazar yeri ve mescit inşa etmek için çalışmalarını sürdüren Alaplı Belediyesi, inşaat çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Alaplı kapalı pazar yeri ve mescit inşaat çalışmalarını inceleyen Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Mescit yapım çalışmaları devam eden kapalı pazar yerinin kısa süre zamanda biteceğini ifade eden Başkan Tekin," Bu ihtiyaçları gidermek için mescit ve lavaboya ihtiyaç duymuştuk.Vatandaşımızın ihtiyacını gidermek için bay ve bayan olmak üzere ibadetlerini yapabilecekleri mescit ve yanında da abdesthane kurarak bu hizmeti sunmaya düşünüyoruz" diye konuştu.

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Alaplı kapalı pazaryerinde çalışmalar devam ediyor
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