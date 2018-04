Bayburt, ”Yetim Kardeşliği” ile Türkiye birincisi oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB), İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsanı Yardım Vakfı (İHH) ile Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) işbirliğiyle yetim çocukların korunabilmesi ve sağlıklı bireyler olarak yetiştirilebilmesi için hayata geçirilen proje kapsamında en çok yetim kardeşi edinen okullara Vali Pehlivan tarafından plaket verildi.



Vali Pehlivan ödül töreninde yaptığı konuşmada "İyilikte Yarışan Sınıflar" projesi tanıtım toplantısında Bayburt'ta yetim kardeşliğini bütün kurumlara yaymayı hedef olarak belirlediklerini anımsatarak gelinen noktada hedefe ulaşmış olmanın kendisini çok memnun ve mutlu ettiğini belirtti.



Bayburt'un yetim kardeşliğine destek veren kurumlar ortalamasıyla Türkiye birincisi olduğunu dile getiren Vali Pehlivan, "Bu birincilik çok anlamlı bir birincilik. Fakat asıl önemli olan bu kampanyaya dâhil olmak ve yetimlere yardım eli uzatıp dualarına mazhar olmak. İyilikte yarışmak çok güzel bir şey. Dünyanın genelinde yarışlar hep iyilikte olsa keşke.. Aslında bütün duamız, temennimiz odur. İnancımız da bunu gerektiriyor. Biz zaten millet olarak da, devlet olarak da tarih sahnesine çıktığımız günden itibaren hep iyiliği hâkim kılmaya çalışmışız. Bu özelliğimizi bugün de çok şükür devam ettiriyoruz." dedi.



İnsani yardım yapan ülkeler arasında Türkiye'nin ilk sırada geldiği bilgisini paylaşan Vali Pehlivan, Türkiye'nin dünyanın her yanındaki mazlumlara yardım ettiğinin altını çizdi.



Vali Pehlivan Bayburt'ta kampanyaya destek veren tüm okullara teşekkür ettiğini bildirerek, "İyi yapılan işleri takdir etmek bir idareci için çok kıymetlidir. Hele ki böylesine yardımlaşmaya dayalı, paylaşmaya dayalı mesafe gözetmeksizin imkânı olanın, imkânı olmayana elindekini ulaştırmasına tanıklık etmek İlin Valisi olarak beni de ziyadesiyle memnun ediyor. İdareci ve öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür etmekle birlikte asıl teşekkürü de siz sevgili öğrencilerimize sunuyorum. Yardımın büyüğü küçüğü, azı çoğu fark etmez. Bu kampanyaya ortak oldunuz ve adeta göle bir taş attınız. O taş dalgaya dönüşüyor. Siz yapmış olduğunuz yardımlarla göle bir taş attınız ve o taş ilimiz ölçeğinde bir dalga oluşturdu. Ülkemiz genelinde de çok güzel neticeler alındı." ifadelerini kullandı.



Vali Pehlivan sözlerini şu şekilde sonlandırdı: "Hikmetli olmayan bilginin çok fazla faydalı olduğunu söylemek mümkün değildir. Bilgiye değer katmak gerekir. Eğer o değer katılmıyorsa bilgi zihinden zihne dolaşan veriden başka bir şey değildir. Ama ona değer katarak insanların yararına kullandığınızda o zaman hikmetli bilgi, faydalı ilim ortaya çıkar. O yüzden eğitim öğretim hayatımıza değer katmak adına, bu ve benzeri sosyal boyutu olan işlerle meşgul oldukça inanın bugün olduğu gibi kendimiz de mutlu oluruz, çevremizi de mutlu ederiz. Fiziki olarak ayakta kalabilmek için nasıl gıdalarla besleniyorsak manevi anlamda da bunu gerçekleştirmemiz lazım. Maneviyatımızı da beslememiz lazım. Bu kumbaralar aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşmak manevi anlamda bizleri besleyen kanallardır ve bu kanallar inşallah hiçbir zaman kapanmayacaktır. İnancımız, kültürümüz bunu gerektirmektedir. Gençlerimizin bu faaliyetlere sahip çıkması bizleri gururlandırıyor ve geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Tekrar hepinize ve bu kampanyaya dâhil olan bütün okullarımıza ve öğrencilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyor böylesine duyarlı davranışlarınızdan dolayı hepinizi kutluyorum."



İl Milli Eğitim Müdürü Soner Can ise öğrenci sayısının, yardımda bulunduğu yetim öğrenci sayısına oranı ile Bayburt'un "İyilikte Yarışan Sınıflar" projesinin Türkiye birincisi olduğunu bildirdi. Karşılık beklemeden yola çıktıklarını dile getiren Can, "Öğrencilerimize idare tarafından her hangi bir baskı olmadı. Öğrencilerimiz bu işe gönül verdiler. Bayburt'taki 14 bin öğrencimiz her ay harçlıklarından 13 bin lirayı dünyanın değişik ülkelerindeki yetim kardeşleri ile paylaşıyorlar. Bu rakam dünyadaki 130 yetimin bakımını üstlenmiş oldu. Burada en büyük başarı değerli öğrencilerimize aittir. Tüm idareci arkadaşlarım adına öğrencilerimizi kutluyorum Bundan sonraki hedefimiz bu 130 öğrenciyi koruyarak bu sayıyı artırabildiğimiz kadar artırmak olacaktır." dedi.



Konuşmaların ardından "İyilikte Yarışan Sınıflar" projesi kapsamında en çok yetim kardeşi edinen Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu ve Demirözü Mustafa Köseoğlu Çok Programlı Lisesi'ne Vali Ali Hamza Pehlivan tarafından plaket verildi.

