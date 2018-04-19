Diyarbakır Silvan'a kitap Yardımı

Diyarbakır'ın Silvan İlçesi Fevzi Çakmak Ortaokulu 5. 6. 7. ve 8. sınıfı öğrencilerine ders kitaplarına yardımcı kaynak kitaplar Yedi Kardeş Anadolu Platformu yöneticileri tarafından dağıtıldı. Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyithan Erboğa, "İlleri de ortaokuldan mezun olup, liselere yerleşeceksiniz. Aranızdan Türkiye'nin kaderini değiştirebilecek aydın insanlar çıkacaktır. Bu doğrultuda okulunuza ve ülkenize yararlı birer vatandaş olma yolunda hızla ilerleyeceksiniz. Sizin hayat yolunda başarılı olabilmeniz için bu yardımcı ders kitaplarının Yedi Kardeş Anadolu Platformu tarafından yardımcı kaynak kitapları gönderildi. Okulunuzu Silvan okulları arasında başarı beklediğimiz okullarımızdan bir tanesi, bende sizlerin başarılı bireyler olacağınıza inanıyorum. Bu yardımlardan dolayı Yedi Kardeş Anadolu Platformu'na teşekkür ediyorum" dedi.

Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyithan Erboğa, tarafından yardımcı ders kitapları öğrencilere dağıtıldı. Milli Eğitim Müdürü Erboğa, öğrencilerle hatıra fotoğraf çekti.