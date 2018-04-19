Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri > Diyarbakır Silvan'a kitap Yardımı

Silvan'a kitap Yardımı

Yedi Kardeş Anadolu Platformu tarafından 'ın Silvan ilçesinde bulunan Fevzi Çakmak Ortaokuluna kitap yardımı yapıldı.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018 12:22
Diyarbakır Silvan'a kitap Yardımı

'ın Silvan İlçesi Fevzi Çakmak Ortaokulu 5. 6. 7. ve 8. sınıfı öğrencilerine ders kitaplarına yardımcı kaynak kitaplar Yedi Kardeş Anadolu Platformu yöneticileri tarafından dağıtıldı. Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyithan Erboğa, "İlleri de ortaokuldan mezun olup, liselere yerleşeceksiniz. Aranızdan Türkiye'nin kaderini değiştirebilecek aydın insanlar çıkacaktır. Bu doğrultuda okulunuza ve ülkenize yararlı birer vatandaş olma yolunda hızla ilerleyeceksiniz. Sizin hayat yolunda başarılı olabilmeniz için bu yardımcı ders kitaplarının Yedi Kardeş Anadolu Platformu tarafından yardımcı kaynak kitapları gönderildi. Okulunuzu Silvan okulları arasında başarı beklediğimiz okullarımızdan bir tanesi, bende sizlerin başarılı bireyler olacağınıza inanıyorum. Bu yardımlardan dolayı Yedi Kardeş Anadolu Platformu'na teşekkür ediyorum" dedi.

Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyithan Erboğa, tarafından yardımcı ders kitapları öğrencilere dağıtıldı. Milli Eğitim Müdürü Erboğa, öğrencilerle hatıra fotoğraf çekti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Diyarbakır Silvan'a kitap Yardımı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN