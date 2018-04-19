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Akçakocalı öğrenciler Ceneviz kalesi plajında fidan dikti

Akçakoca'da Barbaros Anadolu Lisesi öğrencileri, Ceneviz kalesi plajına ağaç dikti.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018 10:10
Düzce Akçakocalı öğrenciler Ceneviz kalesi plajında fidan dikti

2018 Mavi Bayrak Çevre Eğitimi ve Bilinçlendirme etkinlikleri kapsamında, Akçakoca Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen fidan dikme etkinliği Barbaros Anadolu Lisesi öğrencilerinin katılımıyla Ceneviz Kalesi plajında gerçekleştirildi. Ormanları korumak, geliştirmek, ağaç dikerek yeni orman alanları oluşturmak ve gelecek nesillere ağaç sevgisini aşılamak amacıyla hareket eden Akçakoca Belediyesi tarafından desteklenen etkinlikte, Park ve Bahçeler Birimi personeli ile öğrenciler tarafından 50 adet fidan dikimi gerçekleştirildi.

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Düzce Akçakocalı öğrenciler Ceneviz kalesi plajında fidan dikti
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