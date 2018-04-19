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Üniversitesi Teknopark'ta projeler ödüllendirildi

Üniversitesi TEKNOPARK yönetim kurulu Nisan ayı toplantısı Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Özgür Sağlam, Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla yapıldı.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018 12:26
Düzce Üniversitesi Teknopark'ta projeler ödüllendirildi

Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren TEKNOPARK'ın Nisan ayı yönetim kurulu toplantısı Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Sağlam, Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla yapıldı. Toplantı öncesinde Düzce Bolu Ar-Ge Proje Pazarı yarışmacılarının geliştirdiği proje stantlarını inceleyen TEKNOPARK heyeti, sergilenen 88 proje arasından dereceye giren katılımcıların ödüllerini verdi. Daha sonra aylık yönetim kurulu toplantısını gerçekleştiren yönetim kurulu üyeleri gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.

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Düzce Üniversitesi Teknopark'ta projeler ödüllendirildi
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