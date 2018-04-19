OMÜ öğrencileri ve SBG’den anlamlı davranış

OMÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Öğrenci Danışmanlık ve Gençlik Çalışmaları Ofisi (ÖDGO), bir süredir devam ettirdiği 'Kitap ve Eğitim Araç-Gereçleri Kampanyası'ndan elde edilen eğitim materyallerini bağışlamak ve bilimsel etkinliklerde kullanmak üzere, Samsun Bilim Gönüllüleri ile birlikte Alaçam Yenice Mahallesi'nde bulunan MEB Şehit Muhammet Ali Aksu İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti. "Bir Dilim, Bilim Projesi" kapsamında ortaokul öğrencileri ile etkinlikler gerçekleştiren SBG'li öğrencilerin sunduğu tarih bilimi, havacılık biliminin gelişimi, ekolojik bilinç ve çevreye karşı bilimsel duyarlılık, arkeoloji bilimi konulu projeler, ev sahibi okul öğrencilerinin oldukça ilgisini çekti. Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan SBG üyeleri, teneffüs saatlerinde öğrencilerle çeşitli oyunlar oynayarak onlarla kaynaşma fırsatı da yakaladı.

Topladıkları kitap ve materyalleri Şehit Muhammet Ali Aksu İlk ve Ortaokulunun yeni inşa edilmekte olan kütüphanesine bağışlayan ÖDGO'ya teşekkür eden okul öğretmenleri, bir hayırsever tarafından inşası üstlenilen kütüphanedeki kitapların yetersiz olduğundan dolayı OMÜ'nün bu desteğinden çok memnun kaldıklarını belirttiler. Coğrafi olarak köy yerleşkelerinin merkezi bir noktasında bulunan ve taşımalı sistemle çevre köylerden gelen öğrencilerin eğitim aldığı okulun Müdür Yardımcıları Cem Eroğlu ve Volkan Kul ile öğretmenler, okullarında eğitim görmekte olan öğrencilerin sosyoekonomik arka planları ve yörenin eğitim ve bilime yönelik kültürel yaklaşımları hakkında bilgilendirmeler yaptılar. Öğrencilerin içinde bulundukları imkânsızlıklar hakkında bilgi veren öğretmenler, üniversitenin bağış ve etkinliklerinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, başlatılan bu eğitim temelli dayanışmaların sürdürülmesinin önemine de değindiler.

Yakın bir süreçte OMÜ'yü ziyaret etmek istediklerini belirten öğretmenler, öğrencilerin üniversite havasını bizzat soluyarak hedeflerini şimdiden belirlemeye başlamalarının, yanı sıra da akademik yaşama ve bilime olan ilgilerinin artırılmasının onların ufkunun açılması açısından çok önemli bir katkı olacağını dile getirdiler.

Şehit Muhammet Ali Aksu İlk ve Ortaokulu Müdürü Ali Ak da kitap desteğinden dolayı öğrencilere teşekkür etti.