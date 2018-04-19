Tokat'ta 'koşabiliyorsan koş' günleri başladı

Tokat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından organize edilen faaliyetlerle ilde 7'den 77'e herkes sporla buluşturulmaya devam ediliyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, tüm brançlarda spor yapmak isteyen vatandaşlara il ve ilçe müdürlüklerine bağlı antrenörlerin eşliğinde onlarca faaliyet yaptırıldığını söyledi. Çağlar,"Tokat'ın her bir köşesinde insanlar hem spor yapıyor, hem de bağımlılıklardan karşı korunarak hareketsiz yaşamdan kurtuluyor. Halkımıza spor yapma imkanı veren koşabiliyorken koş projesi ile ilimizde sağlıklı bir yaşam için 7'den 77'ye herkesin spor faaliyetlerine katılımının sağlanması ve onları bilinçli spor yapmaya teşvik etmek istiyoruz. Kurum olarak il ve ilçe spor tesislerimizde, Bocce, Badminton, Tenis, Güreş, Atletizm, Karate, Voleybol, Cimnastik, Step, Aerobik, Fitness, Futbol, Dart, Bilek Güreşi, Basketbol, Yüzme, Okçuluk, Geleneksel Osmanlı Okçuluğu, Atıcılık ve Masa Tenisi branşlarında alanlarında uzman antrenörlerimiz hazırlanan program ile gerçekleştirdiğimiz etkinliklerde buluşuluyor, spor dolu günler yaşıyoruz. Proje kapsamında oluşturulan il ve ilçe koordinasyon ekiplerimizin büyük özverisi ile 'Koşabiliyorken Koş' projesi kapsamında Tokat gerçek bir spor şehri haline geldi. Her gün bir ilçede etkinlik var. Köylüsünden öğrencisi ve engellisine, çocuklardan yaşlısına, memurundan işçisine kadar herkesi sporla buluşturmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

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