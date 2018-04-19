Van Büyükşehir Belediyesi yol çalışmalarına start verdi

Geçtiğimiz yıl kentte cumhuriyet tarihinin en büyük yol yatırımını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da havaların ısınmasıyla birlikte 13 ilçede eş zamanlı olarak yol yapım çalışmalarını başlattı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri, merkez ilçeler Edremit, İpekyolu ve Tuşba başta olmak üzere tüm ilçelerde başlattıkları yol açma ve asfalta hazırlık çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Alanda incelemelerde bulunan Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Cem Bartın, "Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Murat Zorluoğlu'nun talimatlarıyla geçtiğimiz yıl kırsal mahallelerimizde yol çalışmalarımızın neredeyse tamamını bitirdik. Kent tarihinde bir ilke imza atarak 211 milyon TL yatırımla yaklaşık bin kilometre yol yapımı gerçekleştirdik. 2018 yılında ise merkez üç ilçemiz başta olmak üzere diğer ilçe ve bağlı mahallerimizdeki çalışmalarımıza başladık. Bu yıl ki hedefimiz gerek merkez mahallerimizdeki ara sokaklar, gerekse kırsal mahallerimizde asfaltsız hiçbir yol bırakmamaktır. Ekiplerimiz şu anda Edremit ilçemize bağlı Şabaniye Mahallesi Eski Edremit Yolunda asfalt öncesi çalışmalarını ve ara sokaklarda yama çalışmalarını yürütüyor. Yine İpekyolu ilçesi Kaymaklı, Değirmenarkı ve Karakoç mahallelerimizin yol genişletme ve asfalta hazırlık çalışması ile Gürpınar Çatakdibi Mahallemizin yol açma çalışmalarını yürütmektedir" dedi.

Yol çalışmalarının yanı sıra geçtiğimiz yıl 100'lerce okulun onarımını yaptıklarını ifade eden Bartın, bu sene de benzer çalışmaların devam ettiğini belirterek, bu kapsamda Saray Gembul Mahallesi'nde gençler için futbol sahası, Zincirkıran Mahallesi'nde ise okul çevresini düzenleme çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.