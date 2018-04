Diyetisyen Özpay, yaz aylarında sıvı tüketimine dikkat çekerek,"Artan hava sıcakları nedeniyle vücudumuzda terlemeye bağlı sıvı kaybı oluşur. Dolayısıyla oluşan sıvı kaybını yerine koymamız gerekir. Sıvı kısıtlamasını gerektiren bir sağlık problemi olmayan, yetişkin sağlıklı bir bireyin sıvı tüketiminin günlük 2-2,5 litre olmasını tercih ederiz. Sıvıdan kasıt; su ve su içerikli besin grubudur. Suyun kendini tüketmek en sağlıklı ve faydalı yöntemdir. Bununla beraber vücudumuzda su yerine geçebilecek içecekler de söz konusudur, bunlar gün içerisinde tükettiğimiz süt ve süt grubu olan ayran, kefir gibi içecekler ve evde taze sıkılmış meyve suları, şekersiz kompostolardır." dedi.

Günlük tüketilen çay ve kahve gibi içeceklere de değinen Özpay,"Önemli bir noktaya değinmekte fayda var. Gün içerisinde içilen çay ve kahve her ne kadar sıvı grubunda içecek görünse de aslında vücudumuzda su ihtiyacını karşılayan içecekler değiller. Tam tersi çay ve kahve idrar söktürücü etkilerinden dolayı vücudumuzdan daha çok su atımına neden olmakta. Dolayısıyla gün içerisinde içtiğimiz çayı ve kahveyi sıvı grubundan sayamadığımız gibi fazla tüketimi halinde içtiğimiz kadarını da yine su olarak ekstra tüketmekte fayda var." diye konuştu.

Yaz aylarında beslenme hakkında bilgiler veren Özpay, "Artan hava sıcaklıkları nedeniyle hafif yemekler tüketmek sağlık açısından daha faydalı olacaktır. Bunun için hamur işi, kızartma ve yağlı yiyeceklerden uzak durup onun yerine zeytinyağlı yemekler, sebze meyve grubu, salata türleri ve soğuk hafif yiyecekler tercih edilmeli. Yaz aylarında dikkat etmemiz gereken bir diğer unsur yeterli ve dengeli beslenmeyi sağlamaktır. Bu anlamda 4 yapraklı yonca modeli denilen beslenme yöntemini uygulamak yerinde olacaktır. 4 ana besin grubundan da her öğünde mümkün olduğunca alınmasında fayda var. Bu 4 ana besin grubu ise şöyle et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, sebze ve meyve ve ekmek ve ekmek yerine geçen tahıllar grubu. Bu, 4 ana besin grubundan yeterli ve dengeli düzeyde alınmasını istiyoruz. Özellikle yaz aylarında tatlı tüketiminde bir artış olabiliyor, hamur işi şerbetli ve kızartma tatlılar yerine dondurma ve süt tatlılar tercih edilebilir. Yaz aylarında beslenmede dikkat edeceğimiz bir diğer nokta da hijyen. Çünkü yaz mevsimi dolayısıyla dışarıda daha çok vakit geçiriyoruz ve dışarıda satılan yiyeceklere daha çok yönelebiliyoruz. Bu anlamda çabuk bozulabilecek riskli yiyecekleri, açıkta satılan yiyecekleri tercih etmemeye özen göstermeliyiz. El hijyenine, kişisel temizliğe ve aldığımız gıdaları özenli bir şekilde temizlemeye dikkat etmeliyiz." şeklinde konuştu.

Fiziksel aktiviteye dikkat çeken Özpay, "Hava koşulları daha müsait olduğu için araba yerine yürüyüş, iş yerlerinde ve evlerde asansör yerine merdiven tercih edilmelidir. Masa başı çalışanlar günün belli saatlerinde yürüyüşlere yapmalılar. Yaz ayları fiziksel aktiviteyi artırabilmek açısından olumlu bir dönem." ifadelerini kullandı.