YYÜ’de "100. Yılında Van Fotoğraf Sergisi" açıldı

YYÜ'de Van'ın düşman işgalinden kurtarılışının 100. yılı nedeniyle düzenlenen "100. Yıl Etkinlikleri" hız kesmeden devam ediyor. Edebiyat Fakültesi 100. Yıl Sahnesi'nde düzenlenen ve Van'ın tarihine ışık tutan Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Abdulaziz Kardaş'ın fotoğraf sergisi törenle açıldı. Serginin açılışında konuşan Dr. Öğretim Üyesi Kardaş, Van'ın tarihine dair bir sunum yaparak, "Van'ın eski resimlerinden oluşturduğumuz bu sergide, tarihi fotoğrafları öğrencilerimizle paylaşmak istedik. Öğrencilerimizin üniversite okudukları kentin tarihine daha duyarlı olmalarını sağlamak amacıyla açtığımız sergimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Yaklaşık 50 fotoğrafın bulunduğu sergiye; Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Taştan, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.