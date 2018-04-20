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Çambaşı Yaylası'nda yöresel ürünler satış yeri hizmete girdi

Kabadüz Belediyesi, Çambaşı Yaylası'na vatandaşların modern bir yerde alışveriş yapmalarına imkan sağlayacak yöresel ürünler satış yerini hizmete açtı.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018 11:16
Çambaşı Yaylası'nda yöresel ürünler satış yeri hizmete girdi

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, yaz ve kış döneminde birçok kişinin ziyaret ettiği Çambaşı Yaylası'nda güzel bir ortamda alışveriş imkanı sağlayacak yöresel ürün satış yerini vatandaşların hizmetine sunduklarını kaydetti.

Belediye tarafından yaptırılan yöresel ürün satış yerinin herkese hayırlı olmasını dilediğini belirten Başkan Kaya, "Çambaşı Yaylamıza güzel bir hizmeti kazandırdık. Güzel bir ortamda vatandaşlarımız yöresel ürünlerini yaylamıza gelen ziyaretçilere satışını yapabilecekler" dedi.

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Çambaşı Yaylası'nda yöresel ürünler satış yeri hizmete girdi
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