Devrek'te çiftçilere küçükbaş hayvan dağıtımı yapıldı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından İl genelinde uygulanmak üzere "Koyun ve Keçilerde Verimliliği Artırma Projesi" kapsamında damızlık koç teke alımı yapılarak 2017 yılında 85 bin lira tutarında 2018 yılında ise 120 bin lira değerinde, Zonguldak genelinde 17 si Devrek ilçesinde olmak üzere 57 kıvırcık ve merinos ırkı koç dağıtımı gerçekleştirildi. Devrek Hayvan Pazarı Alanında gerçekleştirilen projenin devamında 52 kıl keçisi teke dağıtımı daha yapılacak. Koç teke dağıtımına İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Cemalettin Çataklı, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı Hasan Akcaalan, Devrek İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hüsnü Yazıcı, Veteriner Hekim Volkan Hızarcı ve vatandaşlar katıldı. yüzde 75'i devlet katkılı yüzde 25 yetiştirici katkılı olan projeden yararlanan vatandaşlar hayata geçirilen proje nedeniyle memnuniyetlerini dile getirdiler.

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