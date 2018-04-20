Engelli öğrenciler 23 Nisan'ı kutladı

Tokat'ta düzenlenen 23 Nisan programına zihinsel ve bedensel engelli öğrenciler aileleri ile birlikte katıldı. Zübeyde Hanım Kız Teknik ve Anadolu Meslek Lisesi öğrencileri kostüm ve oyunları ile 23 Nisan kutlamalarına renk kattı. Rehabilitasyon merkezi öğrencileriyle oyunlar oynayan öğrenciler müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. Programda sürpriz hediyeler alan öğrencilerin yaşadıkları sevinç yüzlerine yansıdı.

Özgür Yaşam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Semra Öztürk, 23 Nisan'ı erken kutladıklarını ifade ederek, "Çocuklarımızın hem 23 Nisan'ın, bayrağın, Atatürk'ümüzün farkına varsın istedik. Zübeyde Hanım Kız Teknik ve Anadolu Meslek Lisesi öğrencileri de bizleri yalnız bırakmadı. Bizimle birlikte etkinlik sergilediler. Çocuklarımızla birlikte şenlik havasında öğrenciler ve velilerimizle eğlenelim istedik" dedi.

İki çocuğu engelli olan Hüseyin Yaylıcı, 23 Nisan programına eşi Nursel Yaylıcı, 22 yaşındaki oğlu Atilla ve 21 yaşındaki kızı İlayda ile katıldı. Yaylıcı, farklı bir gün geçirmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çocuklarla fiziksel ve bedensel rahatsızlığı olan çocukların bir araya gelerek eğlenmesi çok güzel hoş bir şey oldu. Baktığınızda bütün aileler mutlu, çocuklar mutlu. Çocuklar için çok güzel bir şenlik oldu" diye konuştu.