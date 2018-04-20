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Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu’nda 4006 Bilim Fuarı açıldı

Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu’nda 4006 bilim fuarı açıldı.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018 15:13
Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu’nda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı ve arasında imzalanan "eğitimde işbirliği protokolü" kapsamında Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu tarafından düzenlenen TÜBİTAK 4006 bilim fuarın açılışı, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından yapıldı.

Fuarda, ortaokul 5, 6, 7. ve 8. sınıf öğrencilerin çeşitli dallarda yapmış olduğu 30 proje sergilendi. Proje yöneticisi matematik öğretmeni Emel Çorak, açılışta yaptığı konuşmada, öğrencilerin bilimle buluşması, bilime ve bilimsel düşünceye ilgi duyması, ürettiği bilimsel çalışmaları diğer insanlarla paylaşması amacıyla böyle bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Okul müdürü Hakan Acar TÜBİTAK 4006 bilim fuarının hazırlanmasında emeği gecen herkese teşekkürlerini sundu.

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Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu’nda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
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