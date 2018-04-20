Giresun’un son 150 yıllık tarihi sergilendi

Giresun'un son 150 yıllık tarihine ışık tutan belgeler ve fotoğrafları sergilenen salonda açılışı Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, GRÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürcenci yaptı.

Solunda sergilenen tüm belge, fotoğraf ve eşyaları dikkatle inceleyen Vali Sarıfakıoğulları, hayranlığını gizleyemedi.

Giresun'un son 150 yılını görmek isteyen herkesin sergiyi ziyaret etmesi gerektiğini belirten Sarıfakıoğulları, sergiye katkılarından dolayı Hüseyin Gazi Menteşoğlu'na teşekkür etti. Sarıfakıoğuları, "Giresun'un son 150 yılını bir tarih şeridi gibi adeta görebildik. Bunu öyle ümit ediyorum ki bütün Giresunlu hemşerilerimiz, kardeşlerimiz de görür. Dünü ve bugünü 150 yıllık hikayeyi gerçekten 1 saat içerisinde adeta ayaklarımıza serdi" dedi.

Giresun tarihine ışık tutacak olan fotoğraf ve belgelerin sergilenmesi iki gün süreceği belirtildi.