Girişimci adayı genç kızlar eğitimlerini tamamladı

Belediye, KOSGEB ve İŞKUR iş birliği ile yürütülen Girişimcilik Kursları kapsamında Üniversiteli Kız Öğrenciler Koordinasyon Merkezi bünyesinde üniversiteli kız öğrencilerden oluşturulan ilk grup, eğitimlerini tamamladı. Kura ile belirlenen ikinci grubun dersleri ise 7 Mayıs'ta başlayacak.



Belediye Başkanı İrfan Dinç'in üniversiteli kız öğrencilerden gelen yoğun talep üzerine üniversitede okuyan genç kızlara yönelik girişimcilik kursları açtırmasının ardından gerçekleşen kura sonucu oluşturulan ilk grup, eğitimini tamamladı. 25 kişinin eğitim aldığı kursta, 24 öğrenci Girişimcilik Belgesi almaya hak kazandı. Kursun bitmesi ile birlikte İŞKUR tarafından öğrencilere günlük ücret de ödenecek. Üniversiteli kız öğrencilere yönelik açılan Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri'nin ikinci grup dersleri ise 7 Mayıs 2018'de Belediyenin 7. katında bulunan Üniversiteli Kız Öğrenciler Koordinasyon Merkezinde başlayacak.

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