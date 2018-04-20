Hayvan gübresine batan At itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Tuzla Mahallesi Kızıllar mevkiinde tarla kenarına boşaltılan hayvan gübresine batan At son anda kurtarıldı.

Erzurum Büyükşehir Narman itfaiye ekipleri gelen bir ihbar üzerine olayın olduğu Tuzla Mahallesi Kızıllar mevkiine gittiklerinde Cumhur Selvi'ye ait atın hayvan gübresine battığını gördü. At, yarım saat süren bir çalışma sonucu kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Erzurum Büyükşehir Narman İtfaiye ekiplerinden Adem Köroğlu, "Gelen bir ihbarı değerlendirdik. Olay yerine gittiğimizde atın kafası ve sırtı gözüküyordu, Biraz daha geç kalsak tamamen batıp ölebilirdi. Hemen ekip arkadaşlarımla birlikte ata halatlarımızı bağlayıp çekerek çıkardık." dedi.