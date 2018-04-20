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Hayvan gübresine batan At itfaiye ekiplerince kurtarıldı

’un Narman ilçesi Tuzla Mahallesi’nde hayvan gübresine batan At itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018 16:08
Hayvan gübresine batan At itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Tuzla Mahallesi Kızıllar mevkiinde tarla kenarına boşaltılan hayvan gübresine batan At son anda kurtarıldı.

Büyükşehir Narman itfaiye ekipleri gelen bir ihbar üzerine olayın olduğu Tuzla Mahallesi Kızıllar mevkiine gittiklerinde Cumhur Selvi'ye ait atın hayvan gübresine battığını gördü. At, yarım saat süren bir çalışma sonucu kurtarılarak sahibine teslim edildi.

İtfaiye ekiplerinden Adem Köroğlu, "Gelen bir ihbarı değerlendirdik. Olay yerine gittiğimizde atın kafası ve sırtı gözüküyordu, Biraz daha geç kalsak tamamen batıp ölebilirdi. Hemen ekip arkadaşlarımla birlikte ata halatlarımızı bağlayıp çekerek çıkardık." dedi.

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Hayvan gübresine batan At itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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