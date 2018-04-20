Kaymakam Vural'dan köy ziyareti

Köy ziyaretleri yapan Kaymakam Hasan Hüseyin Vural, Yağızca ve Kepçeli'ye gitti. Köy sakinleri ile sohbet edip muhtarlardan köylülerin sorunları hakkında bilgi alan Vural, sorunlarının çözümü için kaymakamlık olarak ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Köyleri sürekli gezerek muhtarlarla birlikte köylerin sorunlarını yerinde göreceklerini belirten Vural," Amacımız köylerimiz hakkında bilgi sahibi olarak sorunların çözümlerini bulmak. Köylerdeki eksikleri yerinde tespit ederek en kısa sürede giderilmesini sağlamaktır"dedi.

Vural, her iki köyde de beraberindeki ekiple gezerek inceleme yaptı.