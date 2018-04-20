Liseli öğrenciler Safranbolu’nun gurur kaynağı oldu

Yarışmaya Türkiye genelinde; 48 farklı şehirden, toplam 504 okul ve 2 bin 901 öğrenci sahne almak ve müzik yeteneğini sergilemek için sahne alırken Safranbolu İMKB Güzel Sanatlar Lisesi ilk 25'e girerek 29 Nisan'da İstanbul Bostancı Gösteri Merkezinde yapılacak olan finale kaldı.

Kendilerine yarışmanın başından itibaren büyük destek veren Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer'i ziyaret eden okul yönetimi ve yarışmaya katılan öğrenciler teşekkürlerini iletti.

Göreve başladığı günden bu yana gençler ve çocuklar için pek çok projeye imza attıklarını belirten Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, "Ülke çapında böylesi bir organizasyonda Safranbolulu gençleri görmek bizleri ziyadesi ile mutlu etti. Finallere kalmaları ise işin tuzu biberi oldu. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza tabii ki destek vereceğiz. Onlar gelecekte ülke yönetiminde, sanat dünyasında, eğitim de daha pek çok alanda söz sahibi olacaklar. Bizim görevimiz de onlara seçtikleri alanda destek olmak, cesaretlendirmek" dedi.

Safranbolu İMKB Güzel Sanatlar Lisesinin oldukça başarılı bir okul olduğunu ifade eden Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ürkmezer, "Evlatlarımızın nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Asıl teşekkür ise Safranbolu'muzu bu önemli yarışmada başarı ile temsil ettikleri için. Finallerde de başarılı dereceler alacaklarına inanıyorum. Biz bu aşamadan sonra elimizden gelen desteği veremeye devam edeceğiz" dedi.

Ürkmezer, konuşmanın ardından öğrencilerle bir süre daha sohbet ederek başarılarının devamını diledi.