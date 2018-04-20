Sungurlu'da makam koltukları çocukların

Sungurlu İlçe Kaymakamı Mitat Gözen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğu 3. sınıf öğrencisi Begüm Karacif'e devretti. Koltuğa oturan Toki Mehmet Akif İlkokulu öğrencisi Begüm Karacif, Belediye işbirliği yapılarak park alanlarının çoğaltılmasını istedi.

Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" dolayısıyla makam koltuğunu Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Yağmur Sena Kapkıner devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet İlkokulu Okul Müdürü Mustafa Ercan, sınıf öğretmeni Ali Karslı, 1/A sınıfı öğrencileri Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'i ziyaret ederek çiçek takdim ettiler. Temsili Belediye Başkanlığı için makam koltuğunu devralan Yağmur Sena Kapkıner; "Bu koltuğu bana takdim eden Belediye Başkanımız Abdulkadir Şahiner'e sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koltuğuna Saliha Yaygir oturdu.

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umhuriyet Başsavcısı Emrah Özge Yelken'in yurtdışında olması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığına vekalet eden Cumhuriyet Savcısı Salih Çetiner, koltuğu Habib Güleser Öztaş İlkokulu 4/A sınıfı öğrencisi Saliha Yaygir'e bıraktı.

Sungurlu İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tolga Çiftçi ise, koltuğunu Süleyman Taştemur'a devretti.

Sabah içtimasını İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tolga Çiftçi'den alan Mehmetçik İlkokulu öğrencisi Süleyman Taştemur, askerlere emirler yağdırdı.