Tezgahları havuz balıkları süslüyor

1 Eylül'de av sezonunun başlamasıyla denize açılan balıkçılar, bu sezon hayal kırıklığı yaşadı. Küresel ısınma ve yanlış avlanma yüzünden denizden mahsul çıkartamayan balıkçılar, 15 Nisan'da sona eren sezondan umduğunu bulamadı.

Ordu'da yaklaşık 40 yıldır balıkçılık yapan Aydın Ceylan, havuz balıkları ile satışlara devam ettiklerini söyledi. Vatandaşların, havuz balığını hormonlu zannettiklerini ve bu yüzden almaktan çekindiklerine dikkat çeken Ceylan, bu algının yanlış olduğunu belirtti. Ceylan, "Şuanda havuz balığı tezgahlarda yerini aldı. Biz de bu balıklarla satış yapmaya bakıyoruz. Vatandaşlar, havuz balığına hormonlu ve ilaçlı diye tabirlerde bulunuyor ama bunlar gerçek değil. Bunların, Tarım Bakanlığı ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği tarafından her gün analizi ve kontrolü yapılıyor. Örneğin, somon balığı, omega 3 yağının en fazla olduğu bir balık" dedi.

Denizden mahsul çıkmayınca havuz balıklarının fiyatının arttığına da dikkat çeken Ceylan, "Tezgahlarda havuz balığı olarak, somon, levrek, çupra ve alabalık dediğimiz balıklar var. Ürün az olduğu için fiyatlar da yüksek. Deniz balıkları olmadığı zaman havuz balıkları prim yapıyor. Vatandaşlar bu nedenle havuz balıklarını çok fazla alamıyor. Şuanda somon balığı 20, levrek 25-30, çupra balığının kilogramı ise 25-30 TL arasında satılıyor" şeklinde konuştu.

Balıkçı Aydın Ceylan ayrıca, denizde bilinçsiz avlanma yüzünden balıkların az çıktığını ve bu yüzden kötü bir sezon geçirdiklerini de sözlerine ekledi.