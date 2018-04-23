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Mardin Erdoğan’ı bağrına bastı

Giriş Tarihi: 23.4.2018
Mardin Erdoğan’ı bağrına bastı
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan Artuklu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Mardin 6. Olağan İl Kongresi'ne katılarak partililere hitap etti. Mardin programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden İdare Amiri ve AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve 22. Dönem Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez kendisine merhum annesi Tenzile Erdoğan'ın fotoğrafının olduğu bir atkı hediye etti. Erdoğan da Mardin'deki coşkulu karşılamadan dolay Bölünmez'lere teşekkür etti. Erdoğan boynuna astığı atkı ile Mardinlilere hitap ederken bir yıl sonra tekrar Mardin'de bulunduğunu ve Mardinlilerle hasret gidermenin bahtiyarlığını yaşadığını söyledi. Mardinlilere kendilerini heyecanla ve muhabbetle karşılamaları dolayısıyla şükranlarını sunan Erdoğan, partisinin Mardin'e yaptığı hizmetleri anlatarak "Mardin 'nin özü, özeti, adeta aynası olan bir şehirdir. Binlerce yıllık mazisiyle Mardin, muhabbetin ve hoşgörünün şehridir. Mardin, Sevr heveslisi işgalcilerin bayraklarını Belediye Meydanında paramparça eden kahramanlarının şehridir." diye konuştu.
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Mardin Erdoğan’ı bağrına bastı
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