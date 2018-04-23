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55 yıl sonra halka açılıyor

’nde bulunan radarının taşınması görüşmelerinin sürdüğünü söyleyen Mardin milletvekili Orhan Miroğlu “Mardin Kalesi 55 yıl sonra halka açılacak” dedi

Giriş Tarihi: 23.4.2018
Mardin Kalesi 55 yıl sonra halka açılıyor
Mardin'de, 'kartal yuvası' olarak bilinen, tepesindeki 'ya ait radar nedeniyle 55 yıldır halka kapalı olan 'nin turizme kazandırılması için 'nın yürüttüğü çalışmalar sürüyor. Kısa süre önce Genelkurmay Başkanlığı'ndan bir heyetin, radarın taşınacağı belirtilen Cuma Tepesi'nde inceleme yaptığı belirtildi. Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, "Radarın taşınması için çalışma sürüyor, diğer alternatif ise radarın bulunduğu bölge hariç, kalenin yüzde 80-90'ının halka açılmasıdır" dedi. Güneydoğu'da, ezan ve çan sesinin birbirine karıştığı, dillerin ve dinlerin kenti olarak bilinen Mardin'de, herkes 1963 yılında tepesine konulan NATO radarı nedeniyle halka kapatılan Mardin Kalesi'nin ne zaman turizme kazandırılacağını konuşuyor. Yaklaşık 3 bin yıllık geçmişi olan kalenin halka açılması için Cumhurbaşkanı , Başbakan, Milli Savunma ve 'na kalenin önemi ile ilgili mektuplar yazan Ak Parti Milletvekili Orhan Miroğlu, Mardin'in, tıpkı Kudüs ve Venedik gibi, UNESCO Dünya Kültür Mirası'nı çoktan hak eden bir şehir olduğunu, ancak 30 yıldır devam eden terör saldırılarıyla anılmasının bu şehrin sahip olduğu tarihi mirasın hem dünyada, hem 'de keşfedilmesini engellediğini söyledi.

MARDİN MİLLETVEKİLİ MİROĞLU MİDYAT TAŞINA DİKKAT ÇEKTİ
AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, Mardin Artuklu Üniversite bünyesinde yeni fakültelerin açılması için YÖK Başkanı ve Başkan yardımcısı Sefa Kapıcıoğlu'nu ziyaret ederek fakülte taleplerini iletti. Miroğlu, görüşmede Midyat taşının önemine ve sahip çıkılmasına dikkat çekti.

?MİROĞLU'NDAN AKPM'NİN TÜRKİYE KARARINA TEPKİ
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Üyesi ve AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, Avrupa Konseyi'nin Türkiye'yi izleme sürecine almasını "Telafisi Zor bir Tarihi Hata" olarak değerlendirdi. Miroğlu, "Kaybeden Türkiye değil, Avrupa olmuştur. Avrupa'nın aldığı bu karardan sonra ilişkilerin normalleşmesi ve Türkiye'yle sürece bu koşullarda devam ermesi çok zorlaşacaktır" dedi.

KİTAP GELİRLERİNİ İHH'YA BAĞIŞLADI
AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu için düzenlenen imza gününde imzaladığı 800 kitabın bedeli 40 bin TL'yi Mardin Şubesine bağışladı. Mardin'de ilk defa halka açık olarak düzenlenen imza günü etkinliğinde Miroğlu sevenleri ve okurlarıyla buluştu. 15 Temmuz Demokrasi ve şehitler Parkı'nda düzenlenen ve 800 kitap satışından elde edilen 40 bin TL geliri Mardin İHH şubesine bağışladı.

ORHAN MİROĞLU'NDAN OĞLU ZERDEŞT'İN DOĞUM GÜNÜ İÇİN DUYGU DOLU SATIRLAR
AK Parti Mardin Milletvekilli Orhan Miroğlu, 25 yaşında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle 'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden oğlu Zerdeşt Miroğlu'nun doğum günü dolasıyla günü sosyal medya hesabından duygu dolu sözlerle paylaştı. İşte Miroğlu'nun, oğlu Zerdeşt'e ithafen yazdığı o satırlar: "Sevgili Zerdeşt, bugün senin . Yaşasaydın bir doğum gününü daha beraber kutlayacaktık. Ama sen yoksun oğlum. Annen bu günü Midyat'ta seninle beraber, ben ve Hiwa Ankara'da senin yokluğunda kutlayacağız. Sen gittin gideli, özlem ve hasret hiç azalmadı.. Seni en güzel kızları, en yakışıklı oğlanları bile kıskandıracak kadar güzel gözlerinden öpüyorum oğlum..''
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Mardin Kalesi 55 yıl sonra halka açılıyor
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