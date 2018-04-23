Mardin, Türkiye’nin parlayan yıldızı olacak

TBMM İdare Amiri
ve AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez
Çankırı, taşın oya gibi işlendiği evleri ve tarihi yapılarıyla ziyaretçilerine büyülü bir atmosfer sunan Mardin'in tesis edilen huzur ortamı sayesinde turizm
de hedef büyüttüğünü ve gelişen sanayisiyle de Türkiye
'nin parlayan yıldızı olmaya başladığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Başbakan Binali Yıldırım ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın Mardin'e ayrı bir değer verdiğini hatırlatan Bölünmez Çankırı, kentin gelişmesi için AK Parti iktidarının yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Mardin'in 6 yıl önce "büyükşehir" statüsüne kavuştuğunu anlatan Bölünmez, teşvik uygulamalarıyla da sağlıktan eğitime, tarımdan sanayiye, turizmden ulaşıma kadar bütün alanlarda kısa zamanda büyük gelişme gösterdiğine dikkat çekti. Tarihi yapıların butik otele dönüştürülmesi, çok sayıda 4 ve 5 yıldızlı otelin inşa edilmesiyle 2002 yılında 30 bin turistin ziyaret ettiği şehirde, geçen yıl 20 bini yabancı, 232 bin kişinin konakladığına vurgu yapan Bölünmez Çankırı, 2023 yılına kadar kentte konaklayan ziyaretçi sayısını 1 milyona yatak kapasitesini ise 10 bine çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti. Yaklaşık 26 yıldır ziyarete kapalı olan Mardin Kalesinin, restorasyonun devam ettiğini anlatan Bölünmez Çankırı, kalenin ören yeri olarak turizme kazandırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde başlatılan güçlendirme, restorasyon ve arkeolojik kazı çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. 138 FABRİKA ÜRETİMDE
Mardin, tarıma verilen önemli destek, sulama yatırımları, bölgeye yatırımı cazip hale getiren teşvik uygulamaları sayesinde kısa sürede ekonomik alanda gelişme kaydettiğini belirten Bölünmez Çankırı, 3 bin dekar alana kurulu Mardin Organize Sanayi Bölgesi
(OSB) yoğun ilgi dolayısıyla tam kapasite hizmet verirken, 410 dekar büyüklüğünde ilave alan girişimcilere tahsis edildiğini ve bu yatırımların meyvelerini kısa sürede toplamaya başladığını anlattı. 138 fabrikanın üretim yaptığı, 32 tesisin inşaat aşamasında olduğu ve 4 bin kişinin istihdam edildiği OSB'nin yoğun talebi karşılayamaması üzerine ikinci OSB kurulduğuna vurgu yapan Bölünmez Çankırı, "Önceki yıl 277 olan ihracat yapan firma sayısı geçen yıl 330'a çıktı. Geçen yıl ülkenin un ve bulgur ihracatında ilk sırada yer almayı başaran Mardin, Ortadoğu'nun un ihtiyacının % 60'ını karşılıyor. Türkiye'nin makarna ihracatının % 10'u da Mardin'den yapılıyor."bilgisini verdi. ILISU VE SULAMA KANALINDA SONA YAKLAŞILDI
Gövde
dolgusu bakımından dünyanın en büyük barajı özelliğine sahip Ilısu Barajı
HES'te fiziki gerçekleşmesinin yüzde 97'ye ulaştığını işaret eden Bölünmez, "Yaklaşık 8.5 milyar liralık barajda Haziran ayında su tutulmaya başlanması planlanıyor. Aynı zamanda Cizre Barajı'nın yapımına da imkan sağlayacak Ilısu Barajı tamamlandığında 500 bin dekarı aşkın arazi sulamaya açılacak. 4 bin kişiye istihdam sağlanacak. Baraj sadece elektrik enerjisi üretimiyle ekonomiye yıllık 1.5 milyar lira katkı sunacak. Mardin- Ceylanpınar Sulama Ana Kanalı'nın ise büyük bölümü tamamlandı. 1 milyon 260 bin dekar verimli alanı suya kavuşturacak projeyle çiftçinin geliri 4-5 kat artacak" dedi. KADINLARA ÖZEL DESTEK
Gittiği her teşkilatta ve ilçede kadınlarla özel bir şekilde ilgilenen ve görüşen AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı
, ekonomiden siyasete, sosyal alandan kültürel zenginliğe, sanattan edebiyata her sahada kadınların sağladığı gelişimi ve değişimi gün geçtikçe daha fazla gördüklerini söyledi. Çankırı, Ak Parti hükümeti döneminde Kadın Dostu Politikaların geliştiğini ve kadınların siyasete daha aktif rol aldığını ifade etti. AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, 22. Dönem Mardin Milletvekili olan babası Süleyman Bölünmez ile birlikte mahalle muhtarları ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi. MARDİN'İN GURURU OLDU
Cumhuriyet
tarihinde TBMM Meclis İdare Amirliği görevine seçilen ilk kadın milletvekili olduktan sonra seçim bölgesi olan Mardin'e ilk kez gelen AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Mardin Hava Limanında zılgıtlarla karşılandı. Davul-zurna ve zılgıtlar eşliğinde karşılanan Milletvekili Çankırı
, kendisini karşılamak üzere gelen hemşerileriyle tek tek tokalaşarak teşekkür etti. Halay çeken seçmenleri ile kucaklaştıktan sonra kısa bir teşekkür konuşması yapan Milletvekili Çankırı, TBMM'de İdare Amirliğine seçilen ilk kadın milletvekili olma onurunu yaşatan Allah'a şükretti. YERLİ TOHUM YENİDEN TOPRAKLA BULUŞTU
TBMM
Meclis İdare Amiri AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın himayesinde gerçekleştirilen Mezopotamya'nın en eski durum buğday tohumu olarak bilinen Sorgül, Mardin Ovası'nda yerel ve mülteci kadın çiftçiler ile tekrar hayat buluyor. Milletvekili Çankırı, ilk tohumları yöre kadınlarıyla birlikte toprakla buluşturdu. ÇOCUKLARIMIZA KUDÜS BİLİNCİNİ AŞILAMALIYIZ
Mardin
Gazeteci ve Yazarlar Cemiyetinin açtığı Kudüs konulu karikatür sergisine katılan Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Kudüs bilincinin çocuklara aşılanması gerektiğini söyledi. Sergideki bütün karikatürleri bir bir inceleyerek Cemiyet Başkanı Kadir Üründü'den bilgi alan Çankırı, Kudüs'te işgalci çetelerin Filistinli Müslümanlara yaptığı zulme dikkat çekti. BARIŞA GÜVERCİN UÇURDU
Mardin
Büyükşehir Belediyesi'nin 'Güvercin Festivaline katılan TBMM İdare Amiri, Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, protokol üyeleri ile birlikte barış mesajı vermek için Mardin Güvercini uçurdu. Çankırı festival kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşüne de katıldı.