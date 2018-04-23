TKDK ile Mardin’de yatırımlar artıyor

TKDK
Mardin İl Koordinatörü Erdal Çelik, Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın kuruma özel bir önem verdiğine dikkat çekti. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), 18 Mayıs 2007 tarih ve 5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile kurulduğunu hatırlatan Çelik, "Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olan TKDK, kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli bir kamu kurumudur. Avrupa Birliği, aday ve potansiyel aday ülkelere adaylık sürecinde destek olmak amacıyla, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı'nı oluşturmuştur. Aday ülke konumunda olan Türkiye, IPA'nın V. Bileşeni'nden (Kırsal Kalkınma) faydalanmak amacıyla, IPARD Programı'nı hazırlamıştır. Bu program kapsamında hibeler verilmektedir" dedi. KDV İSTİSNASI
"Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu hibeleri kapsamında yapılan yatırımlarda, Türkiye ile Avrupa Birliği'nin anlaşması gereği yatırımcı KDV
ödememektedir" diyen TKDK Mardin İl Koordinatörü Erdal Çelik, "Bu da yatırım yapmayı düşünen girişimcileri cesaretlendirmektedir. Kurumun en son çağrısında aldığı projelerin toplam yatırım tutarı yaklaşık 37 milyon TL ancak hayvancılık projeleri için başvuru süreci devam etmekte. Başvurular tamamlandığında yatırım tutarının çok daha yüksek seviyelere çıkması beklenmektedir. Bu durum da gösteriyor ki yatırımcıların TKDK hibelerine olan ilgisi artarak sürmektedir" diye konuştu. Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: "Mardin İl Koordinatörlüğü, akredite edildiği 2013 yılından bugüne kadar 162,3 milyon yatırım değerinde proje alıp, bu kapsamda 71,6 milyon TL hibe verdi. Bu veriler, Koordinatörlüklerin bulunduğu 42 il göz önünde bulundurulduğunda, Mardin İl Koordinatörlüğü'nün yüksek miktarda hibe kullandıran iller arasında yer aldığını göstermektedir. Yapılan bu yatırımlar sonucunda toplam 936 kişi istihdam
edilmiştir. Mardin İl Koordinatörlüğünün hibe verdiği projeler arasında özellikle büyükbaş-küçükbaş süt ve besi çiftlikleri, arıcılık, mısır kurutma tesisleri, otel, halı saha gibi yatırımlar ön plana çıkmaktadır. Kurum IPARD II programı ile bu yatırımların yanında yenilenebilir enerji
konusunda da proje almayı beklemektedir." KADINLARA VE GENÇLERE POZİTİF AYRIMCILIK
TKDK projelerinde gençler ve kadınlara yönelik pozitif ayrımcılığın uygulandığını söyleyen Çelik, "Hayvancılık projeleri için 40 yaş altı genç girişimciye yüzde 5 fazla hibe verilmektedir. Ayrıca projelerin kabul edilmesinde önemli olan sıralama kriterleri içinde kadın girişimcilere daha fazla puan verilerek, projelerin kabul edilmesi için önemli avantaj sağlanmaktadır. Mardin İl Koordinatörlüğü kurulduğu günden bu yana toplam 101 genç ve 19 kadın yatırımcıya destek vermiştir. Kurum IPARD II son çağrısında aldığı 31 projenin tamamı genç yatırımcıdan oluşuyor. Ayrıca 21 proje için de kadın yatırımcının başvurduğu görülmektedir. Bu da özellikle son çağrıda kadınlar ve gençlerin yatırımlara ilgisinin arttığını göstermektedir" ifadelerini kullandı. ?TKDK DESTEĞİ İLE İLK APART OTEL
Dargeçit Apart Otel Projesi sahibi İbrahim Gün ise, terör nedeniyle 1990'larda önce Batman'a, daha sonra da Edirne'ye göç etti. Daha sonra TKDK hibelerinden haberdar oldu. Dargeçit İlçesi
'nde apart otel yapmak için projesini hazırlayıp Kurum'a sunarken, projesi kabul edildi. Mardin'in ilk apart otel yatırımını gerçekleştiren Gün: "Terörle anılan memleketime otel yatırımı yapmak için Edirne'deki 2 restoran ve evlerimi sattım. Otelimizi 24 apart oda, 25 yatak kapasiteli olarak tamamladık. Buradan TKDK çalışanlarına özellikle teşekkür ediyorum, projenin her aşamasında yardımcı oldular. Sonuç olarak kendi memleketimizde çok güze bir yatırımı gerçekleştirdik. Bu yatırımın Mardin'de ilk olması benim için ayrı bir gurur kaynağı oldu" dedi. TKDKDESTEĞİ İLE MARDİN'DE İLKLER HAYATA GEÇTİ
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Mardin İl Koordinatörlüğü Mardin'de yatırım anlamında ilklere imza attı
Özellikle
Midyat İlçesi'nde kendi enerjisini güneş enerjisi ile karşılayan, 8.5 milyon TL yatırım tutarı olan ve Mardin'in ilk AB standartlarında Kırmızı Et Kesimhanesi, Artuklu İlçesi'nde 5.6 milyon TL yatırım tutarı olan ve AB standartlarında 30 ton kapasiteli ilk Süt İşleme Tesisi ile Dargeçit İlçesi'nde ilk Apart Otel işletmeleri göze çarpıyor. İĞNE OYACILIĞI İLE 30 İSTİHDAM
Elfan İğne Oyacılığı Projesi sahibi Hicran Doğan, Savur'a gelin olarak geldi. Kadınların evlerde yaptığı el işlerini İstanbul'a pazarlarken, TKDK hibelerinden haberdar oldu. Doğan, Kurum'a başvurup hibe almaya hak kazandı. Daha sonra işlerini büyüten ve ikinci projesi de kabul edilen Doğan, şimdi işyerinde 30 kişiyi istihdam ediyor. TKDK Mardin İl Koordinatörü Erdal Çelik, "İl Koordinatörlüğü olarak hedefimiz ilimizin potansiyelini harekete geçirerek, Mardin'i terörden ziyade yatırımlarla gündemde tutmak. İlimizin aldığı hibe miktarını artırmak için tanıtımlara özel önem veriyoruz. Sayın Bakanımızın gösterdiği hedefi kendimize rehber edinerek Mardin'imize hizmet etmeye devam ediyoruz" İfadelerin kullandı.