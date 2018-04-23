Vatandaşların gönlünde taht kurdu

Derik
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hakan Kafkas, "Bu hizmetlerin yanı sıra engelli, yaşlı, yetim, dul, hacca gidecek vatandaşlarımız ve yeni çocuk sahibi ailelerimize misafir olup sorunlarını dinleyip hediye götürüyoruz" dedi. Derik Belediyesi şehrin değişimi ve gelişimi adına projelerine devam ediyor. Kısa bir sürede kentin alt yapı ve üst yapısının yanı sıra sosyal, sportif ve insan odaklı projeleriyle dikkat çeken belediye, sosyal sorumluluk projelerinde de büyük başarılara imza attı. Belediye, dar gelirli ve zor durumda olan vatandaşların sıkıntılarının çözümü için gece gündüz demeden Derik masa ekibi olarak çalışıyor. HEDEF VATANDAŞIN MUTLULUĞU
Belediye Başkan Vekili Hakan Kafkas, "Kısa bir sürede hedeflediği Derik'in ortaya çıktığını hep birlikte göreceğiz. Belediyemiz insan odaklı bir çalışma yöntemini de benimsemiştir. Bu nedenle sosyal sorumluluğumuzu bilen bir çalışma yöntemimiz var. DERİK BELEDİYESİ YENİ HİZMET BİNASI VE KENT MEYDANI
Mardin
Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hakan Kafkas, ilçede çok ciddi içme suyu
sorunu olduğunu, çözümü için acil adımların atıldığını söyledi. Kafkas, su şebekelerinin yenilendiğini, Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla yeni bir su artıma tesisinin yapımına başlandığını belirtti. Kafkas, "İnsan sağlığını olumsuz yönde etkileyen şebeke içme sularının temizlenmesi adına içme suyu arıtım tesisinin yapım çalışmaları başlatılmıştır. Tesis Söğütözü Mahallesi'nde yapılacaktır. İçme suyu arıtma tesisinde çökeltme havuzu, havalandırma havuzu, ızgara ve klor tankları ile günlük yaklaşık olarak 200 m3 temiz su ilçemiz şebekelerine verilecektir. Tesis ile 100 tonluk ham su depo ile saniyede 200 litre su arıtacak. İnsan sağlığına uygun arıtılmış su ulaştırılacak" dedi. BULVARA ŞEHİT KAYMAKAMIN ADI
Derik
Belediyesi ve Kara Yolları 9'uncu Bölge Müdürlüğü ile yapılan protokol ile ilçede yapımı devam eden protokol yoluna Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk
'ün adının verileceği belirtildi. Derik Kale Mahallesi hastane civar mevkiinde başlayarak Tepebağ Mahallesi Arap Hasan mevkiine kadar yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde yaya yürüyüş ve bisiklet yolu yapılması planlanıyor. Yapılan bulvar çalışması Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk anısına yapılacak ve adı verilecek. MODERN TAZİYE EVLERİ YAPILIYOR
Derik
Belediyesi, taziyelerini eskiden çadırlarda ya da kendi evlerinde yapan kırsal mahallelerde modern taziye evi yapım çalışmalarına başladı. Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hakan Kafkas, ilk etapta 7 adet taziye evi inşaat çalışmalarına başlanıldığını söyledi BİN ÖĞRENCİ KARDEŞLİK GEZİSİNE GİTTİ
Derik'te
PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk
'ün hayalinin gerçekleştirilmesi amacıyla başlatılan "Tek Yürek Projesi" kapsamında şuana kadar bin öğrenci gruplar halinde çeşitli kentlere gönderildi. Derik'ten gruplar halinde Trabzon
, Ankara, İstanbul
, Sakarya, Mersin, Hatay, Şanlıurfa ve Tokat
'a kardeşlik gezileri kapsamında bin öğrenci gönderdi. İlçe mahalle muhtarları da, İstanbul, Çanakkale, Edirne gezilerine gönderildi. Trabzon, Hatay, Tokat'tan gelen öğrencilerde Derik'e ziyarette bulundu. BAŞKAN HAKAN KAFKAS: YOL MEDENİYETTİR
Derik
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hakan Kafkas, ilçedeki yolların yol açtığı sıkıntıları tespit edip, "Yol medeniyettir" anlayışıyla çalışma başlattıkları söyledi. Kafkas, başlatılan çalışmalarla 40 kırsal mahallede yol çalışması yapıldığını belirterek, "Derik ilçemizin üçte biri asfaltlanarak ilçe nüfusunun yarısına hizmet götürebilmeyi başardık" dedi. ÇÖP DEPOLAMA ALANI KURULDU
Derik
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hakan Kafkas, ilçede oluşan çöp yığınlarının çevreye ve insan sağlığına verdiği zararları ortadan kaldırmak amacıyla çöp depolama alanı projesini hayata geçirdiklerini söyledi. Kafkas, "İki milyon lira maliyetle projeyi hazırlandık, biriken 16 bin 200 ton çöp yakın ilçe olan Mazıdağı İlçesi Çöp Depolama alanına nakledilecek" dedi. ÇOCUK GÜLERSE ŞEHİR GÜLER: 55 ÇOCUK PARKI TAMAM
Derik
Belediyesi'nin yaptığı çalışmalar sonucu parklar ve yeşil alanlarla donatıldı. Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hakan Kafkas, sosyal projelere de büyük önem verdiklerini, bu doğrultuda çocuk parkları, mesire alanları ve çeşitli sosyal alanlarla ilgili başlattıkları çalışmaların bir bir tamamlanarak hayata geçtiğini söyledi.