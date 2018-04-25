Erzincan’da 57’nci Alay Vefa Yürüyüşü yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde "Yeniden Diriliş Aynı Ruhla Çanakkale'deyiz" sloganıyla düzenlenen anma etkinlikleri Erzincan'da gerçekleştirildi. Programa Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümg. Mehmet Özoğlu, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, İl Müftüsü Yavuz Karabayır, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, Gençlik Merkezi Müdürü Ertuğrul Köroğlu, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, sivil toplum kuruluşlarının ve kamu kurumlarının temsilcileri ile yüzlerce genç katıldı.

Program kapsamında yüzlerce genç ve vatandaşlar ilk olarak Camii Kebir'de sabah namazında buluştu. Sabah namazının kılınmasının ardından İl Müftüsü Yavuz Karabayır Çanakkale konulu vaaz verdi. Müftü Karabayır verdiği vaazda "Tarih bir milletin hafızasıdır. Hafızasını kaybetmiş olan bir insan nasıl olursa hafızasını kaybetmiş, hafızasını unutmuş, kim olduğunu unutmuş bir nesilde başıboş bir millet olmaya mecbur kalmış demektir" şeklinde konuştu.Vaazın ardından sabah namazını kılan gençlere ve vatandaşlara Türk Kızılayı Erzincan Şube Başkanlığı tarafından Çanakkale'de 57'nci Alayın son yemeği olan kırık buğday çorbası ikram edildi.

Duygu ve düşüncelerini belirten gençler sabah namazında Çanakkale'de şehit düşmüş vatan evlatları için dua ettiklerini belirterek "Çanakkale'de ve vatanımızın her bir köşesinde canlarını seve seve feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz." Şeklinde konuştular.

Ardından Erzincan Valisi Ali Arslantaş beraberindeki protokol, gençler ile Mehmetçikler ellerinde Türk Bayrakları ile tekbirler eşliğinde Camii Kebir'den Erzincan Gençlik Merkezi'ne doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş boyunca askerler ve gençler "Vatan sana canım feda" "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" şeklinde slogan attılar.

Erzincan Gençlik Merkezi'nde yürüyüşün bitiminin ardından Boyacılar Camii İmam Hatibi Yusuf Kocatürk tarafından şehitler için Kur'an- Kerim Tilaveti okundu ve İl Müftüsü Yavuz Karabayır tarafından edilen dualar ile program sona erdi.