'Hüznün Çiçeği' açtı

Van, Hakkari ve Şırnak'ta yetişen, bölgede ağlayan gelin olarak da adlandırılan ters laleler, karların erimesiyle çiçek amçaya başladı. Baharın gelişini müjdeleyen, 15 günlük ömre sahip ters laleler, Gevaş ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Aydınocak Mahallesi'nde mezarlık içerisinde doğa ile bütünleşerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yoğun ilgi gören ters laleler, özellikle fotoğraf meraklılarına doyumsuz bir manzara sunuyor. Van ve çevre illerden gelen ziyaretçiler, gördükleri manzara karşısında büyülendiklerini belirtirken, bu güzelliği herkesin görmesini istediklerini söyledi.