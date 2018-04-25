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'Hüznün Çiçeği' açtı

'ın Gevaş ilçesinde 'hüznün çiçeği' olarak bilinen, nesli koruma altındaki ters laleler, rengarenk görüntüler oluşturdu. 15 günlük ömürleriyle 'da uzun geçen kış mevsiminin bittiğini müjdeleyen ters lalelerin bulunduğu alanlar, fotoğrafçıların uğrak yeri oldu.

DHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 25.4.2018 10:00
'Hüznün Çiçeği' açtı

, ve 'ta yetişen, bölgede ağlayan gelin olarak da adlandırılan ters laleler, karların erimesiyle amçaya başladı. Baharın gelişini müjdeleyen, 15 günlük ömre sahip ters laleler, Gevaş ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Aydınocak Mahallesi'nde mezarlık içerisinde doğa ile bütünleşerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yoğun ilgi gören ters laleler, özellikle fotoğraf meraklılarına doyumsuz bir manzara sunuyor. Van ve çevre illerden gelen ziyaretçiler, gördükleri manzara karşısında büyülendiklerini belirtirken, bu güzelliği herkesin görmesini istediklerini söyledi.

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'Hüznün Çiçeği' açtı
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