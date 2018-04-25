Yakutiye'nin anne üniversitesi fark katıyor

Belediye Başkanı Ali Korkut, Atatürk Üniversitesi'nin verdiği katkı ile üniversite uygulamasını başlattıklarını belirtti. Korkut, "Evde oturan anneler çok yararlı bir eğitimden yararlanıyor, yaşamlarına renk katıyorlar. Üniversitelinin yapabileceği etkinlikleri kendilerine sağlıyoruz. Mayıs ayında mezun ederek güzel bir hareketi daha noktalayacağız" dedi.

Yakutiye Belediyesinin "Anne Üniversitesi" üçüncü dönem mezunlarını vermek için gün sayıyor. Mayıs ayının başında tamamlanacak eğitimlerin ardından diplomalarını alacak 60 annenin eğitim programı sürüyor. Yakutiye Belediyesi ile Atatürk Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen proje ile 60 anne günlük yaşamda kullanabilecekleri, ev ekonomisine katkı sağlayabilecek, aile içi ve çevre ile iletişimini destekleyen eğitim alıyorlar.

Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, 150 anneyi üniversite ile tanıştırıp sertifika verdiklerini belirtti. Korkut, ev hanımlarından gelen talebi dikkate alarak üniversite uygulamasına devam ettiklerini ifade etti. Belediye Başkanı Ali Korkut, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, üniversitelerin benzer projeleri çoğaltmasıyla kadına yönelik şiddetinde önlenmesine katkı verileceğini söyledi. Ali Korkut, "Annelerimize üniversitedeki hocalarımız tarafından çeşitli dersler veriliyor. Proje sayesinde üniversite hayali olan ve evlerinde oturan kadınlarımız üniversiteyle tanışmış oldu. Anneler çocuklarının nasıl bir ortamda ders gördüğünü öğreniyor ve mezuniyet törenine varıncaya kadar üniversitenin her aşamasından bilgi sahibi oluyor. Türkiye'de Anne Üniversitesini hayata geçiren ilk belediyelerdeniz." dedi.

Yakutiye Belediyesinin servis, yiyecek, içecek ve sosyal faaliyetlerini karşıladığı projede, eğitim görevini ise Atatürk Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi üstleniyor. Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Reva Balcı Akpınar, kadın eğitimi ve istihdam alanlarıyla ilgili yapılan çalışmalara destek verdiklerini ifade ederek, ""Proje sayesinde anneler üniversitede okuyan çocuklarıyla daha güçlü iletişim kurabiliyor. 60 annemiz 7 hafta sürecek eğitim kapsamında kadın sağlığının yanı sıra kadının yasal hakları, üniversite öğrencilerinin aldığı sosyal ve sanat dersleri ile kadınların en çok ihtiyaç duyduğu kadın girişimciliği yönünde üniversite sıralarında eğitim alacak" şeklinde konuştu.

Anne üniversitesine katılan anneler, Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut'a, Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Reva Balcı Akpınar ve öğretim elemanlarına teşekkür ettiler.