Bakü Towers Samsun’a prestij katacak

Bakü İnşaat firma sahibi Hamdi Erdem, proje hakkında şu bilgileri verdi: "Projemize 2016 yılında başladıklarını ve 2018 yılında bitirip müşterilerimize teslim edeceğiz. 5.000 metrekare alan üzerine inşa ettiğimiz sitemizde 2 blok ve 80 lüks daire var." Hamdi Erdem projenin her aşamasında titizlikle ve özveri ile çalıştıklarının altını çizdi. Hamdi Erdem, Bakü Towers'i Samsun'daki diğer projelerden özel ve ayrıcalıklı yapan en önemli konulardan birinin de her dairenin kendine ait serbest ve ferah olmasını sağlayan yerleşim planının olması olduğunu söyledi. Erdem, "Bu projemiz ile sizlere konforun, eşsiz bir şehir deniz ve orman manzarasının, modern ve sosyal hayatınızı zenginleştiren ayrıcalıklarla muhteşem bir yaşamın kapılarını açmaktır" şeklinde konuştu.

HEDEF VE İLKELERİMİZ

Hamdi Erdem, "Bakü Towers projemiz ile yola çıktığımız ilk günden bu güne hedefimiz; huzurdan ödün vermek istemeyen ve nezih bir konutta konforlu zamanlar geçirmek isteyen site sakinlerine her mevsime hitap eden daireler sunmak ve yaptıkları ayrıcalıklı seçimin avantajlarını yaşatmak. Projemizin edindiği en temel ilke ise farklılığı ve elit bir hayatı tercih eden müşterilerimizin adresi olmaktır. Bu sebeple hem işimizi çok ciddiye aldık hem de tedarikçilerimizden kurumsal satış faaliyetlerimize kadar işini ciddiye alan markalarla iş ortaklı yaptık ve yapıyoruz" diye konuştu.

FARKLI BİR PROJE

Bakü Towers Proje Sorumlusu Pınar Erdem Günaydın ise proje hakkında şunları söyledi. "Projemizde Açık yüzme havuzu (Deniz Manzaralı) kapalı yüzme havuzu, spor ve fittness salonları, açık ve kapalı sinema salonları, çocuk oyun alanları, kapalı otoparklar, hamam sauna ve jakuzi, tuz odası, kafeterya, seyir terası gibi ayrıcalıklı yaşam alanlarımız mevcuttur. Her katta 3+1 - 2 +1 olmak üzere toplam 3 dairenin yer aldığı projede her daire deniz manzarasına sahip ve ön cepheye bakıyor. 2 bloktan ve 18 kattan oluşan Bakü Towers da 18. katlarımızda geniş daire hayali kuran müşterilerimize havuzlu dairelerle hizmet veriyoruz" dedi. Bakü Towers Proje Sorumlusu Pınar Erdem Günaydın, "Her biri yük asansörü olarak kullanılır nitelikte ve 11 kişilik, her blokta 3 adet toplamda 6 adet asansör sistemine sahibiz. Yangın merdivenlerimiz apartman içi merdiven ölçüleri ile birebir aynı olarak uygulandı. Dört tarafı açık, geniş ve ferah dairelerimizin yer aldığı projede ulaşım sorunu da yok" diyen Günaydın, "Projemiz şehir merkezine 8 dakika AVM lere 4 havaalanına ise 15 dakika uzaklığındadır" diye konuştu.