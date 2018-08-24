Jandarmadan kitap okuma etkinliğine destek

SAMSUN
İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nce başlatılan Samsun
İçin Okuma Vakti etkinliğine Jandarma Komutanlıkları
da destek veriyor. 7'den 70'e herkese kitap sevgisini ve okuma alışkanlığını kazandırılması amacıyla 8 Şubat tarihinde başlatılan Samsun İçin Okuma Vakti etkinliği kapsamında Ayvacık
, Tekkeköy ve Terme İlçe Jandarma Komutanlıkları da proje kapsamında okuma saatleri oluşturarak kitap okuma etkinliğine destek oldu. Proje kapsamında komutanlıklarda görev yapan Jandarmalar her gün aynı saatte kitap okuyor. Bu kapsamda İl Milli Eğitim
Müdürü Coşkun Esen, Samsun İçin Vakti Etkinliği'ne her gün büyük bir kararlılıkla destek veren Ayvacık, Tekkeköy ve Terme Jandarma Komutanlıklarını teşekkür amaçlı ziyaret etti. Ziyarette proje kapsamında yöneticisinden esnafına, sporcusundan askerine kadar herkesin okuma alışkanlığı kazandırmak için seferber olduğunu söyleyen Coşkun Esen, 'Milletimizin huzuru ve güvenliği için büyük özveriyle görev yapan Jandarma Teşkilatımızda bu etkinliğe başladığı günden itibaren büyük bir kararlılıkla destek veriyor" dedi