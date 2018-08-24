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Jandarmadan kitap okuma etkinliğine destek

Giriş Tarihi: 24.8.2018
Jandarmadan kitap okuma etkinliğine destek
SAMSUN İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nce başlatılan İçin Okuma Vakti etkinliğine da destek veriyor. 7'den 70'e herkese kitap sevgisini ve okuma alışkanlığını kazandırılması amacıyla 8 Şubat tarihinde başlatılan Samsun İçin Okuma Vakti etkinliği kapsamında , Tekkeköy ve Terme İlçe Jandarma Komutanlıkları da proje kapsamında okuma saatleri oluşturarak kitap okuma etkinliğine destek oldu. Proje kapsamında komutanlıklarda görev yapan Jandarmalar her gün aynı saatte kitap okuyor. Bu kapsamda İl Müdürü Coşkun Esen, Samsun İçin Vakti Etkinliği'ne her gün büyük bir kararlılıkla destek veren Ayvacık, Tekkeköy ve Terme Jandarma Komutanlıklarını teşekkür amaçlı ziyaret etti. Ziyarette proje kapsamında yöneticisinden esnafına, sporcusundan askerine kadar herkesin okuma alışkanlığı kazandırmak için seferber olduğunu söyleyen Coşkun Esen, 'Milletimizin huzuru ve güvenliği için büyük özveriyle görev yapan Jandarma Teşkilatımızda bu etkinliğe başladığı günden itibaren büyük bir kararlılıkla destek veriyor" dedi
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Jandarmadan kitap okuma etkinliğine destek
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