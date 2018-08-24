Mültecilere Sosyal Uyum Projesi

MÜLTECI
çocuklar ve onların ebeveynleri ile yerel toplum üyesi öğrenci çocuklar ve aileleri arasında akran ve aile destek ağı oluşturarak sosyal uyumun desteklenmesini ve barışçıl bir yaşam ortamının oluşturulmasını sağlamak amacıyla Samsun İl Milli Eğitim
Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Düş Bahçesi
" Projesi açılış ve tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Birleşmiş Miletler tanıtım ve mülteci videosu gösterisi ile başlayan program bu yıl mart ayında hazırlanan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından mayıs ayında onay alan projenin tanıtımı ile devam etti. Açılış programında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, "21. Yüzyılı yaşadığımız bu bilgi ve bilişim çağında hemen yanı başımızda bulunan Suriye
'den ülkemize gerçekleşen göç dalgasına adeta Türkiye
dışındaki tüm dünya seyirci kaldı. Bu bizim sorumluluklarımızı bir kat daha artırıyor. Biz de 'Düş Bahçesi' adını verdiğimiz bu proje ile ülkemizde misafir ettiğimiz insanların hem kendilerine, hem de çocuklarına eğitim noktasında üzerimize düşeni yapmak istiyoruz" dedi.