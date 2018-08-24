Samsun Akademi’ye yaz döneminde yoğun ilgi

Samsun
Akademi kapsamında Şubat 2018'den itibaren zekâ oyunları, STEM, robotik kodlama, origami, oryantiring ve geleneksel Türk okçuluğu gibi alanlarda kursların düzenlendiğini belirten İl Milli Eğitim
Müdürü Coşkun Esen, "Kısa sürede en yoğun talep alan 18 farklı alanda kurs açtık. Bu kurslara katılan 4 bin 136 öğretmenimiz sertifika almaya hak kazandı" dedi. Esen, "Öğretmenlerimiz yaz tatili demeden kendilerine yönelik açılan kurslara gönüllü olarak en yoğun katılımı Haziran ve Temmuz aylarında gerçekleştirdi. Sadece geçtiğimiz haziran ayında bin 200 öğretmenimiz kurslara katıldı. İçinde bulunduğumuz temmuz ayında da kurslar büyük bir hızla devam ederken yapıtımız anketlerde "Samsun'da Öğretmen Olmak Ayrıcalıktır" diyen öğretmenlerimizin memnuniyeti en üst seviyeye çıktı. Bu memnuniyet ve ilgiden dolayı "Samsun Akademi
" projesi kapsamında yaz tatilinde de eğitimlerimiz devam ediyor" açıklamalarında bulundu. Samsun Akademi ile öğretmen ve yöneticilerin bilişsel, pedagojik, yöntem ve bilimsel yeteneklerini artırmak, farklı eğitim metotları geliştiren öğretmen ve akademisyenleri tespit ederek sahada görev yapan öğretmenler ile buluşturmak, üniversite ile iş birliği yaparak akademisyen - öğretmen ilişkilerini kuvvetlendirmek ve anne babalara yönelik olarak çocuk eğitimi, çocuk psikolojisi, ergenlik, sınav kaygısı gibi konularda eğitimler verilerek çocukların eğitimini dolaylı olarak desteklenmesi amaçlanıyor. Kurslara katılım için samsunakademi. meb.gov.tr internet adresinden başvuru yapılması gerekiyor.