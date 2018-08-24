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Suyun mucizeleri ’de

tesisleri, Lâdik Hamamayağı bölgesinde, tarihin tozlu sayfaları ve modern mimarinin konforuyla buluşuyor

Giriş Tarihi: 24.8.2018
Suyun mucizeleri Hilas Thermal’de
, yüzyıllar boyu birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, 'nin Seyahatnamesi'ne konu olmuş ve kırmızı duman tüten bacalarından dolayı 'Kırmızı Şehir' olarak bilenen Lâdik'te, günlük hayatın koşuşturmasından uzaklaşarak, masalsı bir dünyanın kapılarını aralayabileceğiz huzur dolu bir tatilin tadını doyasıya çıkarabilirsiniz bir yer. Hilas Thermal Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Dilmen termal hakkında şu bilgileri verdi: "Mitolojide su perisi anlamına gelen ve nehirde peri kızlarıyla birlikte hayatını sürdüren mitolojik bir kahramandan adını alan Hilas Thermal Resort & Spa'da, suyun tüm mucizeleri misafirler ile buluşuyor. Gençlik ve güzellik suyu olarak adlandırılan bu termal su, hastalıklara şifa oluyor vücudunuzu dinlendiriyor ve yenilenmenizi sağlıyor. Otelde kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı tahsis edilmiş olan saunalar, havuzlar, kese odaları, masaj odaları ve hamamlar bulunuyor. 38 derece olan termal su, tüm bu konforla birleşiyor ve misafirlere unutamayacağı bir keyif sunuyor. Ayrıca 60 odalı otelin her odasında ve lobi katında bulunan özel aile odalarında yer alan termal havuzlarda da güzellik suyunun şifası misafirlerle olmaya devam ediyor." Dilmen, "Tüm bunların yanı sıra Aruz Restaurant'ta sabah ve akşam açık büfede leziz yemeklerin tadına varabilir, yöresel lezzetlerle buluşabilir, özenle hazırladığımız kütüphanemizden dilediğiniz gibi faydalanabilirsiniz. Günün her anında tüm sıkıntılarınızı geride bırakarak, kendinize ve sevdiklerinize zaman ayırabilir, güzel anılar biriktirebilirsiniz. Eşsiz lokasyonu ile Hilas Hamamayağı Termal Otel, Merzifon Havaalanı'na 25 dakika, Çarşamba Havaalanı'na 45 dakika mesafede olup, dünyanın her yerinden gelecek misafirleri için mükemmel bir rahatlık sağlıyor. Aynı zamanda Akdağ Kayak Merkezi'ne olan yakınlığı ile de tatil keyfinizi, kayak zevkinizle birleştirebileceğiniz muazzam bir fırsatı sizlere sunuyoruz" diye konuştu.
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