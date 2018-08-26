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Bulanık parklarla donatıldı

Giriş Tarihi: 26.8.2018
Bulanık parklarla donatıldı
BULANIK'IN en büyük eksikliklerinden biri olan park sorunu belediye tarafından çözüme kavuşturuldu. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan'ın talimatı üzerine ilçe parklarla donatıldı. Bulanık'ta büyük bir eksiklik olan park yapım çalışmaları tamamlandı. 15 Temmuz Parkı, Şehit Ömer Halis Parkı, Büyükşehir Bulanık Kardeşlik Parkı ve Parkı ile 4 yeni park ilçeye kazandırıldı. Ayrıca tarafından Bulanık'ta yeni bir kardeşlik parkı yapılarak vatandaşları hizmetine sunuldu.
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Bulanık parklarla donatıldı
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