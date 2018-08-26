Bulanık parklarla donatıldı

BULANIK'IN
en büyük eksikliklerinden biri olan park sorunu belediye tarafından çözüme kavuşturuldu. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan'ın talimatı üzerine ilçe parklarla donatıldı. Bulanık'ta büyük bir eksiklik olan park yapım çalışmaları tamamlandı. 15 Temmuz Parkı, Şehit Ömer Halis Parkı, Ankara
Büyükşehir Bulanık Kardeşlik Parkı ve Sultan Alparslan
Parkı ile 4 yeni park ilçeye kazandırıldı. Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi
tarafından Bulanık'ta yeni bir kardeşlik parkı yapılarak vatandaşları hizmetine sunuldu.