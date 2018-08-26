Bulanık’ın 100 yıllık altyapı sorunu çözülüyor

BULANIK
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, Bulanık'ın 100 yıllık problemi olan altyapı projesini 51 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiklerini söyledi. Bulanık Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, ilçenin en büyük sorunlarından olan altyapı çalışmaları ile vatandaşlarımızın sürekli şikâyette bulunduğunu hatırlattı. Bulanık'ın 100 yılı aşkındır çözülmeyen alt yapı sorununa neşter vurduklarını belirten Uzan, "Bu kapsamda, kanalizasyon, içme suyu
, yağmursuyu ve ishale hattı altyapı çalışmalarına başladık. İlçemizde 51 milyon bedelinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu projesinin ihalesi iller bankası tarafından yapılarak çalışmalarına başlandı. Bulanık'ın tamamında 132.5 kilometre kanalizasyon hattı, 15 kilometre içme suyu isale hattı, 156 kilometre içme suyu şebeke hattı ve 4.5 kilometre de yağmur suyu hattı, 4 bin m3 ve 2 bin m3 olmak üzere 2 adet içme suyu deposu yapılacak" dedi.