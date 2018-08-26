Bulanık’ın çehresini değıştıren proje

Sokak Sağlıklaştırılması Projesi ile Bulanık'ın çehresinin değiştiğini ifade eden Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, çarşı içinde incelemelerde bulunarak ustalardan işin gidişatı hakkında bilgi aldı. Proje çalışmasıyla ilgili bilgiler veren Kaymakam ve Başkan Vekili Uzan, "İlçemiz caddesinde hayata geçirilen 'Sokak Sağlıklaştırılması' projesi çalışmaları "T" caddesi üzerinde tüm hızıyla devam ediyor. Bulanık'ı huzurlu, modern bir kent görünümüne kavuşturmak için alt ve üst yapısıyla başlatılan çalışmalar sayesinde ilçemiz vatandaşları hak ettiği yaşam kalitesine kavuşacak. Proje kapsamında söz konusu cadde, sokak ve mahallelerde bulunan iş yerleri lüks görünümleriyle ilçe halkına hizmet verecek. Belediyemiz ve esnaflarımızın küçük destekleriyle çalışmalarına başlanılan 'Sokak Sağlıklaştırılması' işinin ehli ustaları ile "T" caddesi üzerindeki dükkânlarda ilerlemeye devam ediyor. Çarşımızın 'T' caddesinde bulunan dükkânlarımızda dış cephe giydirmeleri, sokağımızın parke düzenlemeleri ve ışıklandırılması ile Bulanığımıza sokak sağlıklaştırılması ile yeni bir kimlik kazandırmış olacağız" dedi.

'BU PROJEYI ÇOK ÖNEMSİYORUZ'

Kaymakam ve Başkan Vekili Uzan, bu projeyi çok önemsediklerini kaydetti. Uzan, "Bu proje bizim çok önemsediğimiz bir projedir. Hayata geçirdiğimiz bu projeler sayesinde yıllar öncesinde ihtiyacı karşılanmamış ilçemizin en önemli ihtiyaçlarını yerine getirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyor. İlk örnek uygulamayı belediye binamızın dış cephesinde yaptık. Esnaflarımızın da desteğiyle sokak sağlıklaştırılması projesini uygulayarak dükkânlarımızın dış cephelerini giydirmeye başladık. İlçemiz ve vatandaşlarımız adına hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu. Bulanık İlçe halkı ise, projeyi çok önemsediklerini söyleyerek, belediyenin çalışmalarından memnun olduklarını ifade ettiler.