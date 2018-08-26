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Caddelere aydınlatma direği

Giriş Tarihi: 26.8.2018
Caddelere aydınlatma direği
BULANIK Belediyesi ilçenin ışıl ışıl bir görünüme sahip olması için caddelere aydınlatma direği yerleştirdi. Belediye ana caddeye, Şehit Suat İshakoğlu caddesi, , Kazım Karabekir, Şehit Binbaşı Aslan Kulaksız caddesine aydınlatma direkleri kuruldu. 'un simgesi olan lale figürünün yanında bir tarafı Türk bayrağı, diğer tarafı belediyenin logosunu taşıyan, estetik görünümü ön planda olan ve Türk bayrağını taşıyan direkler akşamları verilen enerji ile ışık şöleni sunuyor. Belediye böylece aydınlatma lambaları sayesinde, çevresel estetiğe katkı sağladı.
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Caddelere aydınlatma direği
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